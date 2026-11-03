NY Reporta Su Primer Fallecimiento por Sarampión en Tres Décadas

La muerte por sarampión de un niño en Nueva York encendió las alertas en un país que pasa en este momento por una crisis de la enfermedad.

Y no es para menos. Se trata del primer fallecimiento por esa enfermedad en 30 años, informaron el lunes las autoridades.

El menor perdió la vida en el condado de Lewis, en el norte del estado de Nueva York, según autoridades locales y estatales.

"Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión", indicó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

"Como madre y abuela, no puedo imaginar lo que está pasando la familia", agregó.

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La demócrata Hochul pareció vincular la muerte con las políticas sanitarias del gobierno del republicano Donald Trump, al afirmar que es "un devastador recordatorio de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses de enfermedades prevenibles".

Estados Unidos enfrenta su peor brote de sarampión en 35 años. Hasta el 29 de octubre, se han registrado este año 4 mil 834 casos de la enfermedad en 47 estados, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

El sarampión había sido declarado erradicado en Estados Unidos en 2000 tras años de campañas de vacunación, pero volvieron a crecer los contagios por el escepticismo con las vacunas.

ICM