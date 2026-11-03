Salud

NY Reporta Su Primer Fallecimiento por Sarampión en Tres Décadas

Estados Unidos enfrenta el peor brote de esta enfermedad en los últimos 35 años, con casi 5 mil casos hasta octubre pasado

En el Centro Médico Infantil Cohen en NY, un cartel explica las medidas para evitar contagiarse de sarampiónEn el Centro Médico Infantil Cohen en NY, un cartel explica las medidas para evitar contagiarse de sarampión. Foto: Reuters

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