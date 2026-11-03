Lista de las Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 3 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán a las 07:30 horas en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Gran Comisión Ferrocarrilera se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 05:50 horas de People for Bikes “Roma”, en Zacatecas 55, colonia Roma Norte con destino a Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa.

Ohtlichiqxs LGBTTIQ rodarán a las 19:45 horas del Kiosco de la Alameda Central a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ