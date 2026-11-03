Nueva Protesta de Trabajadores del IMSS Hoy en CDMX: Hora y Zona Afectada por Movilización

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen este martes, 3 de noviembre de 2026, su jornada de protestas en la Ciudad de México.

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8%, 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigen respuesta a las demandas presentadas ante la Presidencia de la República en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social, así como promover cambios en la dirigencia sindical y solicitar el esclarecimiento de los 12 puntos planteados por zona. Asimismo, informar a los trabajadores sobre los acuerdos de la asamblea constitutiva, el avance de los trámites ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y dar a conocer el pronunciamiento de los trabajadores del IMSS de Puebla.

Hora y zona afectada por movilización de trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores activos y jubilados del Seguro Social se concentrarán a las 7:30 horas en Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

También, mantienen un plantón desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que otro grupo se mantiene, desde el pasado 8 de octubre, en oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Con información de N+

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