Marchas

Nueva Protesta de Trabajadores del IMSS Hoy en CDMX: Hora y Zona Afectada por Movilización

Los manifestantes exigen respuesta a las demandas presentadas ante el Gobierno Federal en defensa de los derechos laborales, salariales y de seguridad social

Marcha de trabajadores del IMSS sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, CDMXMarcha de trabajadores del IMSS sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX, trabajadores del IMSS se movilizan por sus derechos laborales. La protesta se concentra en Palacio Nacional. Infórmate sobre los detalles.

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