Levantan Paro en el Tecnológico de Querétaro; Clases Regresan este Martes

El paro estudiantil en el Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro (ITQ), concluyó luego de que representantes de los alumnos y autoridades firmaron los acuerdos del pliego petitorio para atender las necesidades de los planteles.

Rubén Efrén Rangel García, estudiante de Ingeniería Mecánica y participante del movimiento, informó que las clases se reanudarán este martes 3 de noviembre, luego de que se concretaron los compromisos y la recalendarización del semestre, que se extenderá hasta el 13 de diciembre.

Los acuerdos se establecieron después de realizar recorridos de inspección en los planteles Centro y Norte, donde se identificaron necesidades de mantenimiento en edificios, instalaciones eléctricas, baños, paredes con humedad y equipamiento de laboratorios.

El estudiante señaló que algunos de los puntos ya fueron atendidos, mientras que otros quedaron sujetos a plazos de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, con compromisos por escrito para dar seguimiento.

Además, indicó que se destinaron dos millones de pesos para comenzar con las mejoras durante el semestre actual, mientras que las acciones continuarán en el siguiente ciclo presupuestal. Los trabajos también contemplan un anexo relacionado con la unidad deportiva.

Con el levantamiento del paro, alrededor de 5 mil 800 estudiantes de los planteles Centro y Norte, así como de la modalidad a distancia, retomarán sus actividades académicas.