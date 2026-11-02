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Levantan Paro en el Tecnológico de Querétaro; Clases Regresan este Martes

Los compromisos incluyen trabajos en instalaciones eléctricas, baños, edificios y laboratorios. Algunos puntos ya fueron atendidos.

ITQ Concluye Paro Estudiantil tras Acuerdos con AutoridadesITQ Concluye Paro Estudiantil tras Acuerdos con Autoridades. Foto: N+

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El acuerdo contempla una inversión inicial de dos millones de pesos para comenzar las mejoras, además de acciones posteriores en los planteles Centro y Norte y un anexo relacionado con la unidad deportiva.

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