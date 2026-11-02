Incendio en Hospital del IMSS en Oaxaca Provoca Desalojo de Pacientes y Personal Médico

La tarde de este lunes los servicios de emergencia se movilizaron en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, luego de recibir una llamada de auxilio por un incendio al interior del Hospital General de Zona No. 2 del IMSS; así ocurrió el incidente.

Tras recibir el reporte sobre la situación, los cuerpos de emergencia se dirigieron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Hidalgo Oriente, para atender la emergencia.

Debido a la emergencia, personal de salud, pacientes y derechohabientes tuvieron que desalojar el inmueble. Algunos trabajadores incluso sacaron mobiliario esencial para ofrecer atención médica.

A través de redes sociales, se pueden observar los videos del momento exacto en el que se lleva a cabo el desalojo del hospital. Debido a que varios pacientes requieren atención especializada para no poner su vida en riesgo, fueron trasladados a clínicas cercanas para no detener su cuidado.

En tanto, el IMSS informó que el incendio ocurrió en la casa de máquinas del hospital, por la falla de un transformador eléctrico.

"No hay personas lesionadas. De manera preventiva se evacuó el hospital: las y los 60 pacientes de hospitalización y urgencias están a salvo", indicó en una Tarjeta Informativa.

Mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que el incendio en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, en Salina Cruz, fue controlado por los cuerpos de emergencia.

"He instruido a la Coordinación Estatal de Protección Civil dar seguimiento y brindar todo el apoyo necesario. Mi reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos y al personal de emergencias por su oportuna intervención", puntualizó en su mensaje.

EPP