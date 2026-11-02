Accidentes

Incendio en Hospital del IMSS en Oaxaca Provoca Desalojo de Pacientes y Personal Médico

Realizan el traslado de pacientes a otras unidades hospitalarias para garantizar la continuidad de su atención médica

Servicios de emergencia laboran al exterior del Hospital General de Zona No. 2 del IMSSFoto: Redes
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