Seguridad

Organismo Internacional Evaluó el Régimen Mexicano contra el Lavado de Dinero

Hacienda coordinó los trabajos con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano

Organismo Internacional Evaluó el Régimen Mexicano contra el Lavado de DineroEl informe del GAFI con las calificaciones del régimen mexicano contra el lavado de dinero se publicará el 17 de diciembre. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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