Organismo Internacional Evaluó el Régimen Mexicano contra el Lavado de Dinero

México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya Plenaria terminó el 30 de octubre. Las calificaciones sobre el régimen mexicano contra el lavado de dinero se conocerán el 17 de diciembre, cuando se publique formalmente el informe.

Ese documento incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad del sistema de prevención y combate al lavado de dinero.

La evaluación exigió un despliegue de todo el Estado mexicano, que trabajó de forma coordinada con el sector financiero y no financiero, las dependencias participantes y la iniciativa privada. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezó los trabajos: articuló los esfuerzos de las instituciones e integró la información y la evidencia técnica con que el país buscó acreditar sus avances ante el organismo.

Para presentar esos avances y atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales, México sostuvo encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI. En esa estrategia participaron, además de la UIF, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión del proceso en un comunicado difundido este 2 de noviembre. La dependencia afirmó que durante la evaluación se reflejaron los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero nacional, y sostuvo que la estrategia permitió presentar una postura institucional conjunta, respaldada por las autoridades competentes.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero y el patrimonio de las familias mexicanas mediante las acciones recomendadas por el GAFI, con el trabajo de las instituciones nacionales y el sector privado.

CT