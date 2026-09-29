Economía

Hacienda y la UIF Publican Nuevos Formatos Oficiales para Prevenir el Lavado de Dinero

Aunque las nuevas medidas entrarán en vigor de forma gradual, la primera parte estará en operación a partir del 1 de febrero de 2027

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