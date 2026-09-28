Economía

Peso Mexicano Supera las 18 Unidades por Dólar por Primera Vez desde Marzo

La moneda local llegó a negociarse momentáneamente en 18.01 por dólar, aunque posteriormente moderó parte de sus pérdidas

Billetes de dólar y una moneda de un peso mexicano. Foto: N+Billetes de dólar y una moneda de un peso mexicano. Foto: N+

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