Peso Mexicano Supera las 18 Unidades por Dólar por Primera Vez desde Marzo

El peso mexicano se depreció este lunes hasta tocar momentáneamente el umbral de las 18 unidades por dólar por primera vez desde marzo, en una jornada errática marcada por la aversión al riesgo ante las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La cautela predominó al inicio de una semana cargada de datos de inflación y del mercado laboral estadounidense, incluido un esperado informe de la nómina no agrícola el viernes, considerados clave para las perspectivas de la Reserva Federal (Fed).

La moneda local llegó a negociarse momentáneamente en 18.01 por dólar, aunque posteriormente moderó parte de sus pérdidas. Cerca del cierre, cotizaba en 17.95 unidades, con una depreciación de un 1.6%.

El dólar estadounidense a su vez logró estabilizarse, mientras que los precios del petróleo subieron, aunque cedieron desde máximos de la sesión, por expectativas en los esfuerzos de mediación en Medio Oriente. El presidente Donald Trump afirmó, más tarde, que su país ganará la guerra "muy pronto" contra Irán.

La moneda acumula una pérdida de un 5.5% en septiembre, aunque aún mantiene una leve ganancia del 0.3% en lo que va del año.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en cambio, recortó gran parte de sus pérdidas iniciales. El índice líder S&P/BMV IPC .MXX cerró con una baja marginal de un 0.07%, en 64 mil 944.41 puntos, luego de acompañar durante la sesión el tono negativo de Wall Street.

En el mercado secundario de deuda, las ventas elevaron los rendimientos de los bonos gubernamentales. La tasa del papel a 10 años subió seis puntos básicos, a un 9.58%, mientras que la del bono a 20 años avanzó seis puntos básicos, a un 9.98%.

AMP