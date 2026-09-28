Economía

Cae Peso Mexicano a Mínimos desde Abril por Tensión Geopolítica

La moneda mexicana se cotizaba en 17.8450 pesos por dólar, con una pérdida de 1% para este lunes

Peso mexicano y dólaresPesos mexicanos y dólares. Foto: N+

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