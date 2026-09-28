Cae Peso Mexicano a Mínimos desde Abril por Tensión Geopolítica

El peso mexicano inició la semana con una fuerte depreciación y alcanzó niveles no vistos desde abril de este año, presionado por el fortalecimiento global del dólar, en medio de las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

La moneda mexicana se cotizaba en 17.8450 pesos por dólar, con una pérdida de 1%, aunque previamente llegó a caer hasta 17.8900 unidades. El retroceso ocurrió mientras el dólar se mantenía cerca de su nivel más alto en dos meses y los precios del petróleo avanzaban ante nuevas preocupaciones sobre el suministro.

La presión sobre los mercados aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta de Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Funcionarios de la Fed reforzaron las expectativas de mayor endurecimiento monetario, luego de su primera alza de tasas en más de tres años.

A este escenario se suma una semana relevante para los mercados financieros, debido a la publicación de varios indicadores sobre el mercado laboral estadounidense. Entre ellos destaca el informe de nómina no agrícola que se dará a conocer el viernes y que será clave para las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Los recientes comentarios de funcionarios de la Fed también reforzaron las expectativas de un mayor endurecimiento monetario, después de la primera alza de tasas del organismo en más de tres años.

Por su parte, el Banco de México mantuvo sin cambios su tasa de referencia la semana pasada y señaló que no responderá de manera mecánica a las decisiones de la Fed. La diferencia en las posturas monetarias ha añadido presión al peso, que comenzó septiembre en 16.8520 unidades por dólar, su mejor nivel desde mayo de 2024.

La gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, indicó que el reciente debilitamiento de la moneda no generaba presiones inflacionarias adicionales a las contempladas en las proyecciones de Banxico.

2 factores podrían elevar la volatilidad.

Analistas de BBVA indicaron que la depreciación del peso está mayormente impulsada por factores externos que por una diferenciación negativa de México.

Incluso anticipó hacia adelante, las elecciones en Estados Unidos y las negociaciones del T-MEC podrían elevar la volatilidad.

TLS