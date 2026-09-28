El Mezquite Es el Oasis para las Abejas: Así les Ayuda en Temporada de Calor

El mezquite es un árbol o arbusto que llega alcanzar entre 5 y 12 metros de altura, caracterizado por un tronco leñoso de corteza agrietada y ramas con espinas. Su follaje está compuesto por hojas compuestas, pequeñas y de color verde claro, las cuales le permiten reducir la pérdida de agua por evaporación en climas cálidos y resistir las altas temperaturas características del árido noreste mexicano.

Durante la primavera, la floración del árbol de mezquite aumenta la presencia de abejas y otros insectos en distintas regiones del norte de México. Sus flores, de tono amarillo verdoso, producen néctar y polen que sirven de alimento para los polinizadores, especialmente en zonas donde la vegetación con flores es escasa.

La recolección de estos recursos ayuda a mantener la dinámica de las colmenas y favorece la polinización cruzada, un proceso necesario para la reproducción de la flora silvestre en ecosistemas secos. Por su floración regular, el mezquite es una de las principales fuentes de alimento para las abejas durante los meses de más calor.

Mientras las abejas obtienen en el mezquite uno de los primeros y más abundantes sustentos de la primavera para asegurar el crecimiento de la colmena, el árbol depende de los insectos para lograr la fecundación de sus flores. De esta polinización depende directamente la producción masiva de sus vainas, alimento esencial para la fauna silvestre y base de la regeneración natural de estos ecosistemas.

Este árbol está totalmente adaptado a climas áridos y semiáridos y puede desarrollarse en suelos con poca agua y alta salinidad. Sus grandes y profundas raíces le permiten acceder a capas de agua subterránea, lo que favorece su supervivencia y floración incluso durante periodos de sequía.

Después de la polinización, las flores dan paso a vainas alargadas que contienen semillas rodeadas por una pulpa dulce. Estas estructuras son un recurso alimentario para distintas especies de fauna silvestre y para el ganado en las zonas de matorral.

En el estado de Tamaulipas y otras regiones del noreste mexicano, especies como el mezquite dulce forman parte del paisaje natural y de los registros de biodiversidad de dependencias como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).