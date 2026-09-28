Medio Ambiente

El Mezquite Es el Oasis para las Abejas: Así les Ayuda en Temporada de Calor

Durante la primavera sus flores producen néctar y polen que sirven de alimento para diversos insectos

Mezquite: Así Ayuda a las Abejas y a la Fauna del Norte de MéxicoMezquite: Así Ayuda a las Abejas y a la Fauna del Norte de México. Foto: N+

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El mezquite, adaptado a climas áridos, es clave para la fauna del noreste mexicano. Sus flores alimentan abejas y sus vainas a la fauna silvestre.

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