Pemex Inspecciona Descargas de Refinería Madero Tras Coloración Oscura en Río Pánuco

Luego de los reportes de descargas de posibles sedimentos de la Refinería Madero en un canal colindante con el río Pánuco en Tamaulipas, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este sábado, personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a una inspección en la planta.

A través de un comunicado, Pemex indicó que las intensas lluvias registradas en Ciudad Madero durante la madrugada del 25 de septiembre provocaron un incremento en los niveles de agua de los sistemas de drenaje de la Refinería Madero, situación que pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal de descarga de aguas residuales conocido como canal Varadero, colindante con el río Pánuco.

La presencia de una coloración oscura en las descargas llevó a las autoridades a realizar acciones de inspección y seguimiento. Asimismo, puso en marcha medidas de contención para prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería.

También se establecieron barreras de contención en los puntos de descarga como medida preventiva.

La supervisión incluyó el levantamiento de actas circunstanciadas para documentar las condiciones encontradas en el área.

Además, personal de Marina participó en labores de seguimiento junto con las autoridades ambientales.

Mientras continúan las revisiones, la Profepa y la Marina realizaron un recorrido en la margen del río Pánuco correspondiente a Veracruz, donde ya se efectuaban trabajos de limpieza.

Pemex reportó el uso de 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de ocho y 15 metros cúbicos, destinadas a recuperar una mezcla de agua y residuos.

El material recolectado es enviado posteriormente a tanques de recuperación dentro de la refinería para su procesamiento.

Además de la limpieza y recuperación en el río Pánuco, continúan los trabajos de desazolve de los drenajes pluviales de la instalación.

TLS