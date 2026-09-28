Medio Ambiente

Pemex Inspecciona Descargas de Refinería Madero Tras Coloración Oscura en Río Pánuco

Petróleos informó sobre acciones de contención, limpieza y monitoreo

Un barco de la Armada mexicana patrulla el perímetro de la refinería Francisco I. MaderoUn barco de la Armada mexicana patrulla el perímetro de la refinería Francisco I. Madero. Foto: Reuters

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