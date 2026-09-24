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¿Dónde y Qué Día Tocará Tierra el Huracán Polo? Marina Alerta por Posible Impacto

Autoridades y comunidades costeras mantienen vigilancia ante el fenómeno mientras continúa su desplazamiento frente a México

¿Dónde y Qué Día Tocará Tierra el Huracán Polo? Marina Alerta por Posible ImpactoHuracán Polo Provoca Lluvias en el Puerto de Acapulco. Foto: Cuartoscuro

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La Secretaría de Marina emite alerta por huracán Polo que se desplaza frente a costas mexicanas

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