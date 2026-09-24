La Secretaría de Marina (SEMAR) emitió un aviso meteorológico este jueves ante el avance del huracán Polo, el cual alcanzó nuevamente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano. El sistema presenta vientos sostenidos de 259 km/h con rachas que alcanzan los 315 km/h.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el fenómeno meteorológico mantendrá una trayectoria hacia el noroeste, perdiendo fuerza progresivamente hasta ingresar a tierra en la península de Baja California.

A las 06:00 horas de este 24 de septiembre, el centro del ciclón se localizó a 442 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero, y a 265 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, desplazándose a una velocidad de 14.8 km/h. Su paso genera oleaje elevado de entre 3 y 5 metros de altura desde la franja costera de Chiapas hasta Jalisco, además de lluvias fuertes con actividad eléctrica.

Las autoridades navales señalaron que las condiciones océano-atmosféricas favorecerán que el ciclón conserve su máxima intensidad durante las próximas 12 a 24 horas antes de iniciar su paulatino debilitamiento.

Huracán Polo se Degradará Progresivamente

Según los modelos de pronóstico proyectados por la dependencia, Polo bordeará el occidente del país para tocar tierra sobre Baja California Sur entre el 28 y 29 de septiembre, habiéndose degradado previamente a categoría 1 o tormenta tropical. Ante esta trayectoria, las autoridades exhortaron a extremar precauciones en la navegación marítima y en comunidades costeras por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

Se prevé que el cono de incertidumbre y los efectos directos del fenómeno impacten primero la zona sur del estado a partir del domingo 27 y durante el lunes 28 de septiembre, afectando principalmente a los municipios de Los Cabos y La Paz.

Conforme el sistema avance hacia el norte entre el martes 29 y el miércoles 30, las lluvias intensas, vientos y marejadas se extenderán hacia Comondú, Loreto y Mulegé, por lo que las autoridades estatales de Protección Civil mantienen en vigilancia a toda la entidad.