Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Generará Lluvias, Oleaje Elevado y Rachas Fuertes de Viento

Los estados más afectados por las bandas nubosas del ciclón son los del litoral del Pacífico; mientras que en el golfo de México, el norte y la península de Yucatán seguirá el calor

Un elementos de Protección Civil de Chiapas revisa el nivel del agua en los ríos del SoconuscoUn elementos de Protección Civil de Chiapas revisa el nivel del agua en los ríos del Soconusco. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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