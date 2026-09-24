El huracán Polo continuará desplazándose como un huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Michoacán y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, así como, oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de dichos estados.

A su vez, se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua; lluvias fuertes en Sinaloa y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, norte, centro y oriente de México, incluida dicha península; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Un sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, propiciando fuertes rachas de vientos en dicha región.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, golfo de México y la península de Yucatán.

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Este jueves, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste, sur y costa), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (norte, este, sur y costa) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur y costa), Chihuahua (norte y centro), Puebla (norte y sureste), Veracruz (sur), Campeche (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Sinaloa (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (sur y este) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM