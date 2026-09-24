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Esto Encontró un Avión Cazahuracanes de la NOAA al Entrar al Ojo del Huracán Polo

El avión “Miss Piggy” de la NOAA ingresó al ojo del huracán Polo, que se encuentra estacionado frente a las costas de México

Avión de la NOAA en el huracán PoloAvión de la NOAA entra en el huracán Polo. Foto: NOAA

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