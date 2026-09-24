En este momento, el ciclón Polo se encuentra a poco más de 200 kilómetros de las costas de México. Un avión de la NOAA ha logrado entrar al ojo del huracán de nueva cuenta categoría 5.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) cuenta con dos aviones turbohélice con cuatro motores capaces de sortear las turbulencias que ocurren en los márgenes de un ciclón. Esta dupla de aeronaves Lockheed WP-3D Orion lleva los apodos de “Kermit” (la Rana René, para el público hispanohablante) y “Miss Piggy”.

Contrario a lo que podría pensarse, estos aviones no ingresan solamente una vez al centro del remolino. En realidad, estos aviones ingresan varias veces al ojo del huracán, duran múltiples vueltas, en misiones de entre 8 y 10 horas.

El objetivo es examinar con exactitud cada cambio en el viento y la presión. Los datos que obtienen estos aviones permiten afinar los pronósticos sobre el movimiento de los ciclones y conocer más sobre las características generales del fenómeno.

Por si fuera poco, los científicos a bordo no solamente ingresan una y otra vez a las turbulencias dantescas del huracán. También lanzan sondas que son pequeñas estaciones meteorológicas.

Además de GPS, estas sondas miden la velocidad de los vientos, la humedad y otras características imprescindibles para los meteorólogos. Es gracias a estos instrumentos que podemos medir con precisión la presión atmosférica en un huracán. Al respecto, la agencia meteorológica explica:

“El objetivo de estas misiones es principalmente localizar el centro de la tormenta y medir la presión central y los vientos en superficie alrededor del ojo”.

En esta ocasión, el avión “Miss Piggy” ingresó al ojo del huracán Polo. Durante su recorrido encontró que el meteoro ha comenzado a moverse hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora.

Se espera que este movimiento continúe hasta el jueves. Se pronostica un movimiento general hacia el oeste-noroeste el viernes y durante el fin de semana. La NOAA anticipa que el núcleo de Polo esté cerca de la costa del suroeste de México hasta el jueves por la mañana, antes de que se mueva más al mar.

Esto significa que las costas del Pacífico mexicano vivirán al menos 48 horas críticas, donde Polo será capaz de causar severas afectaciones incluso si no toca tierra. Además de lluvias torrenciales, el ciclón ha causado una marejada superior a los cuatro metros.

En este momento, el huracán Polo mantiene vientos de 250 kilómetros por hora y presenta ráfagas aún más fuertes. Aunque se degradó a la categoría 4, esta noche se intensificó y regresó a la categoría 5.