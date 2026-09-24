Cultura

Anuncian el Festival de Luz y Vida 2026 en Chignahuapan, Puebla: Fechas y Precios

La puesta en escena más importante con la que se celebra el Día de Muertos en la Sierra Norte poblana festejará en esta edición su aniversario 30

Festival de Luz y Vida 2026 Chignahuapan Sierra Norte Puebla Día de Muertos Fechas PreciosTodo lo que Debes Saber del Festival de Luz y Vida 2026 en Chignahuapan, Puebla. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027

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El Festival de Luz y Vida 2026 en Chignahuapan promete una experiencia única. Conoce los nueve niveles al Mictlán y disfruta de la Caminata de Antorchas el 31 de octubre.

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