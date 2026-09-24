El Día de Muertos 2026 ya se acerca y en todos los estados de la República Mexicana ya se alistan para celebrarlo y volverse a reunir con aquellos que ya no están entre nosotros.

En el Pueblo Mágico de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla ya se están preparando, y una de las celebraciones que se convirtió en toda una tradición es el Festival de Luz y Vida.

Fechas, Horarios y Precios del Festival de Luz y Vida 2026 en Chignahuapan, Puebla

El Festival de Luz y Vida 2026, que en esta edición cumple 30 años, se realizará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, en su lugar tradicional, es decir a la orilla de la Laguna de Chignahuapan.

El sábado 31 de octubre a este tradicional evento se le suma la Caminata de Antorchas a las 19:00 horas, donde desde el zócalo del Pueblo Mágico hasta la laguna se hace un recorrido alusivo al camino que recorrían las almas desde el plano terrenal hasta el Mictlán.

De acuerdo con la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal de Chignahuapan los precios varían entre la zona general, gradas y la nueva zona sobre el agua, mismos que irán desde los 400 hasta los mil 500 pesos.

¿Qué se representa en el Festival de Luz y Vida de Chignahuapan?

Durante la puesta en escena del Festival de Luz y Vida, se representan los nueve niveles que tienen que recorrer los muertos para poder llegar al Mictlán:

El inicio del viaje. Los cerros que chocan. La culebra del camino. La lagartija verde. Los ocho páramos. Los ocho collados. El viento de navajas. El Río Chiconahuapan. El Mictlán.

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Para conocer más sobre la venta de boletos y la adición de más actividades para celebrar el Día de Muertos 2026 te recomendamos seguir atento a las redes sociales oficiales de las autoridades municipales.

Con información de N+

GMAZ