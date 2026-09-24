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¿Cuando Abre Convocatoria para Beca Rita Cetina de Primaria y Secundaria? Esto Pasará en Octubre

Ya circulan las supuestas fechas del próximo registro para la Beca Rita Cetina 2026, pero los canales de información oficial dicen otra cosa

Cuándo abre convocatoria de registro la Beca Rita Cetina para primaria secundaria esto pasará en octubre 2026El próximo registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria aún es una incógnita. Foto: Facebook Julio León

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