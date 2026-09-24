Durante el mes de septiembre está abierto el registro a las Becas Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, pero ya no la convocatoria de inscripción a la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, por eso es importante qué sepas lo que habrá en octubre 2026 con el programa universal de educación básica en México.

Si te interesa recibir el apoyo de 9,500 pesos que da la Beca Benito Juárez para preparatoria, en una nota ya te dijimos cómo inscribirte. Mismo caso para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entre sus requisitos pide que los aspirantes sean estudiantes universitarios de escuelas públicas.

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¿Cuándo se abre la convocatoria para la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria?

El Coordinador de Becas Bienestar, Julio León, informó hace unos meses que en septiembre se iba a abrir el registro Rita Cetina para los alumnos de educación básica de todo el país, aunque se momento aún no se publican las fechas oficiales para hacer el trámite.

En redes sociales y algunos medios de comunicación circula que el registro a la Beca Rita Cetina empieza el próximo 2 de octubre, pero de momento esto aún no es dado a conocer y mucho menos confirmado ni por Julio León, ni en ningún canal de información oficial de las Becas Bienestar.

¿Qué pasará en octubre con las Beca Rita Cetina 2026?

A la espera de ver si hay o no convocatoria de registro para la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, lo que sí va a llegar durante el decimo mes del año es el pago del bimestre de septiembre-octubre y que corresponde al primero del ciclo escolar 2026-2027.

Durante el pasado mes de agosto se dio el pago anual de 2,500 pesos de Uniformes y Útiles Escolares para primaria, por lo que de momento el depósito de octubre solo le va a llegar a los beneficiarios de nivel secundaria. El monto será el habitual, 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional.

AO