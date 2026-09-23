Si desde hace tiempo buscas obtener una Tarjeta Bienestar, quizás este sea tu momento, pues está abierto el registro al apoyo para hombres y mujeres de 1,900 pesos bimestrales y en septiembre 2026 cierra el periodo de inscripción, por eso acá te damos la fecha límite para inscribirse y los cuatro requisitos con los que aseguras tu entrada al programa social.

Este apoyo consiste en Becas Bienestar para universitarios de varias partes del país, por eso en una nota previa ya te dijimos qué estados tienen inscripciones abiertas durante la segunda quincena del mes patrio. De igual forma, también te contamos todos los detalles de la beca de hasta 10 mil pesos disponible para alumnos de primaria y secundaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abren Convocatoria de Beca Gertrudis Bocanegra para Estudiantes de Universidad

¿Cuándo cierra registro el apoyo Bienestar de 1,900 pesos?

El programa que cuenta con recepción de nuevas solicitudes es la Beca Gertrudis Bocanegra, apoyo apto para estudiantes de hasta 29 años de edad que realizan sus estudios de nivel superior en alguna institución pública de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

El registro está abierto desde el pasado lunes 21 de septiembre. La inscripción cierra el próximo miércoles 30 de septiembre 2026 y para hacer tu trámite debes entrar al link: www.becagertrudisbocanegra.gob.mx e iniciar sesión con tu cuenta Llave MX.

Los 4 requisitos para asegurar el apoyo Bienestar en septiembre 2026

Para tener más chances de asegurar tu inscripción necesitas: cumplir con el límite de edad establecido por el programa; estar inscrito en alguna institución pública universitaria de los estados mencionados previamente; también debes contar con documentos como tu CURP certificada, la CCT de tu escuela y un comprobante de domicilio no mayores a tres meses; finalmente tienes que hacer tu registro en el periodo señalado.

Al momento de hacer tu registro en línea, recuerda guardar tu comprobante de inscripción. La información pasará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

AO