Se abrió un nuevo registro del apoyo para hombres y mujeres de 19 a 56 años, y si no sabes de qué trata el programa de CDMX, acá te explicamos cuánto dan de Vales Mercomuna 2026, según tu mes de inscripción.

En agosto y septiembre de 2026, el apoyo dio inició a una nueva etapa de incorporaciones y en notas previas ya te dijimos quiénes pueden solicitar la ayuda y en qué zonas dan prioridad a los habitantes.

De acuerdo con las reglas de operación, el programa "Ingreso Social: Mercomuna Ciudad de México, 2026" tiene como meta beneficiar a 568,667 personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que habitan en la Ciudad de México.

De dicho padrón, actualmente ya hay 335,000 beneficiarios registrados, los cuales se incorporaron en años pasados, 2024 y 2025, por lo que para 2026 el objetivo es sumar a 233,667 personas.

En este contexto, los beneficiarios recibirán diferentes montos según la fecha en la que se hayan incorporado, siendo aquellos que ya están registrados en el programa los que recibirán una cantidad mayor.

Los 335,000 beneficiarios que se registraron en 2024 o 2025 recibirán hasta tres pagos de 1,000 pesos en Vales Mercomuna en 2026, es decir que obtendrán 3,000 pesos en total.

Por otra parte, las personas de 19 a 56 años que se hayan incorporado en agosto de 2026 recibirán los cupones hasta en dos ocasiones con un monto de 1,000 pesos cada uno, es decir 2,000 pesos en total.

Por último, los capitalinos que se registren en septiembre obtendrán solo un pago de 1,000 pesos en Vales Mercomuna CDMX 2026, de acuerdo con las reglas de operación del programa.

Los cupones se pueden canjear en diferentes establecimientos ubicados en las 16 alcaldías de CDMX, como en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, farmacias, así como en negocios en mercados públicos.

Es importante recordar que el registro del apoyo de 19 a 56 años solo se puede realizar a través de las visitas Casa por Casa, donde el equipo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) recorrerá diferentes zonas de la ciudad para realizar las incorporaciones.

PPP