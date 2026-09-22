Cristina Rivera Garza vuelve a sonar entre los escritores favoritos de las casas de apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2026. La mexicana ha cobrado relevancia internacional tras haber ganado el Premio Pulitzer por la traducción al inglés de El invencible verano de Liliana.

En este momento, la novelista se ubica en el tercer puesto de la casa de apuestas Ladbrokes, solo detrás del eterno favorito Haruki Murakami y la escritora china Can Xue.

En el cuarto sitio en encuentra Enrique Vila-Matas. El autor de Lejos de Veracruz es considerado como el autor español de mayor renombre internacional, célebre por novelas metaliterarias.

Entre los primeros diez puestos también sobresalen el rumano Mircea Cartarescu, así como el estadounidense Thomas Pynchon. Este último ha visto una revitalización de su obra en el último par de años impulsada por la adaptación cinematográfica de su novela Vineland.

Con el nombre de Una batalla tras otra, la cinta escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson arrasó en los Oscar. Poco después del estreno de esta adaptación, el autor de 89 años de edad publicó una nueva novela. A oscuras, que ha editado en español Tusquets, fue su primer libro en doce años.

Sin embargo, se espera que este año se premie a una mujer. Ante las severas críticas por la disparidad de género, el Premio Nobel de Literatura se ha entregado de forma alternada a un hombre y una mujer desde 2018, cuando fue galardonada la escritora polaca Olga Tokarczuk.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La autora Cristina Rivera propone adoquines con nombres de víctimas de feminicidio

La crítica que aún se sostiene contra el comité de la Academia Sueca es la falta de diversidad geográfica. En los últimos diez años se ha galardonado solo a dos voces ajenas a Europa y Estados Unidos: la surcoreana Han Kang, 2024, y Abdulrazak Gurnah, originario de Tanzania, en 2021.

De ahí que apostadores y críticos sospechen que el Premio Nobel de Literatura podría llegar a Latinoamérica. En lo que va del siglo, el comité solo ha premiado en una ocasión al idioma español, cuando concedió el galardón al peruano Mario Vargas Llosa. Después de Cristina Rivera Garza, la mujer latinoamericana con más posibilidades según las casas de apuestas es la chilena Diamela Eltit.

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964. Alcanzó la fama en el ámbito hispanoamericano en 1999 con Nadie me verá llorar, novela que le valió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Durante dos décadas su obra fue celebrada por su carácter experimental. Esto cambió en 2021 con la enorme recibimiento que tuvo El invencible verano de Liliana, libro donde la autora habla del feminicidio de su hermana. Este es el segundo año consecutivo que aparece entre los principales nombres para el Nobel de Literatura.