Cultura

La Mexicana Cristina Rivera Garza Suena para el Nobel de Literatura 2026, Según Casa de Apuestas

El Premio Nobel de Literatura se anunciará el próximo 8 de octubre y se anticipa que se entregue a una mujer

Cristina Rivera GarzaCristina Rivera Garza entre favoritos para Nobel de Literatura. Foto: Cuartoscuro

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