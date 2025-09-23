Premio Nobel de Literatura 2025: Escritora Mexicana Cristina Rivera Garza, entre los Favoritos

Cristina Rivera Garza se encuentra entre los favoritos de los sitios de apuestas para ganar el Premio Nobel de Literatura 2025. La escritora mexicana afincada en Estados Unidos ganó en 2024 el Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana.

Noticia relacionada: Elena Poniatowska entre las Apuestas por el Nobel de Literatura, ¿Quiénes Son los Favoritos?

Comienzan las apuestas por el Premio Nobel de Literatura 2025, ¿quiénes son los favoritos?

El próximo jueves 9 de octubre se anunciará el Premio Nobel de Literatura 2025. Como cada año, el anuncio ha despertado el interés de las casas de apuestas en línea, donde los usuarios pueden poner su dinero por el escritor que, según su intuición, podrían llevarse el máximo galardón literario.

Este 2025, las casas de apuestas recogen algunos nombres ya habituales. Por ejemplo, el español Enrique Vila-Matas, autor de Lejos de Veracruz, aparece en el octavo puesto del sitio NicerOdds, mientras que en el sitio Oddspedia es enlistado en el séptimo puesto.

Mientras que este sitio enlista como gran favorita a la escritora china Can Xue, el sitio NicerOdds coloca en el primer sitio al australiano Gerald Murnane. También figuran entre los favoritos en ambos sitios algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el japonés Haruki Murakami, el húngaro Laszlo Krasznahorkai y el rumano Mircea Cartarescu.

Thomas Pynchon, la leyenda que también aparece entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025

Este 2025, el principal autor estadounidense para los apostadores es Thomas Pynchon. Considerado como toda una leyenda viviente de la literatura del siglo XX, el autor de El arcoíris de gravedad ha vuelto a los titulares con el lanzamiento de su nueva novela, Shadow Ticket, que llegará a las librerías el próximo 7 de octubre.

Se trata de la primera novela que publica en 12 años el elusivo autor del que no se conocen fotografías modernas, que vivió en México en su juventud y que es célebre por no conceder entrevistas. Además, este mismo año el director Paul Thomas Anderson ha estrenado Una batalla tras otra, película inspirada en su novela Vineland.

Escritora mexicana Cristina Rivera Garza, entre los favoritos de las apuestas para Nobel de Literatura 2025

No obstante, la gran sorpresa del 2025 en las casas de apuestas es la inclusión de una escritora mexicana. Cristina Rivera Garza aparece entre las apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2025 como una de las favoritas.

Oddspedia ubica a la autora de La muerte me da en el octavo puesto. Por su parte, el sitio NicerOdds ubica a Cristina Rivera Garza en el tercer puesto dentro de las apuestas por el Premio Nobel de Literatura 2025.

Cristina Rivera Garza, escritora mexicana ubicada entre los favoritos para el Nobel de Literatura 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Quién es Cristina Rivera Garza, mexicana que aparece entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025?

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros en 1964. Ganó reconocimiento por la novela Nadie me verá llorar. Lanzada por Tusquets en el año 1999, esta novela mereció el Premio Sor Juana Inés de la Cruz que se concede en la FIL a la mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer y considerada actualmente como un clásico de la última literatura mexicana.

En la década siguiente, Cristina Rivera Garza se ubicó como una de las principales autoras experimentales en México gracias a libros como Verde Shanghai y El mal de la taiga. No obstante, su carrera consiguió una mayor exposición internacional tras la publicación en 2021 de El invencible verano de Liliana (Literatura Random House), donde aborda el feminicidio de su hermana.

Portada de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, quien resuena entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura. Foto: Penguin Random House

El invencible verano de Liliana ganó en México el Premio Xavier Villaurrutia. Además, este libro ganó el Premio Pulitzer en la categoría de autobiografía. Actualmente, Cristina Rivera Garza reside en Houston.

Cabe señalar que no es la única escritora mexicana que aparece en las listas de las apuestas por el Nobel de Literatura. Desde hace varios años, en la lista también son frecuentes los nombres del poeta Homero Aridjis y de Elena Poniatowska.

Historias recomendadas: