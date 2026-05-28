Así es el Billete de 250 Dólares con la Imagen de Trump que EUA Planea Lanzar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el jueves 28 de mayo de 2026 que se prepara el diseño de un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, anticipándose a la aprobación del proyecto de ley estancado en el Congreso para incluir al presidente en un nuevo billete que circulará en la Unión Americana.

Trump quiere su imagen en 250 aniversario de Independencia

Bessent afirmó en la Casa Blanca que la autorización de la nueva moneda corresponderá a los legisladores en el Capitolio, pero que "hemos creado el proyecto de ley” porque “tenemos que estar preparados".

El secretario restó importancia a la idea de que la administración esté impulsando el asunto, a pesar de la afición de Trump por incluir su nombre e imagen en toda la capital del país y en las conmemoraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Reaccionó a Tiroteo Cerca de la Casa Blanca en Washington

Sin embargo, también insistió en que no hay nada inapropiado en que el rostro de Trump forme parte de esta celebración nacional.

"El presidente no lo decide; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo”, destacó Bessent en la Casa Blanca, refiriéndose a la legislación, presentada por el representante Joe Wilson, republicano por Carolina del Sur, que ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro incluir el rostro de Trump en la nueva ley para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la nación.

Conmemoraciones de Independencia

De ser aprobado y promulgado por Trump, el proyecto de ley de Wilson representaría un reconocimiento extraordinario para un presidente estadounidense en ejercicio y se produce en un momento en que Trump busca posicionarse como protagonista de las trascendentales conmemoraciones del Día de la Independencia de este año. La preparación del Departamento para esta legislación estancada sugiere cierto entusiasmo por la idea por parte de la administración Trump.

Casa Blanca mete presión

La explicación de la agencia surge tras un informe del Washington Post que indica que el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, nombrado por Trump, ha estado presionando a la Oficina de Grabado e Impresión para que acelere el proceso de emisión de un nuevo billete. El periódico también informó que la exdirectora de la Oficina de Grabado e Impresión, Patricia Solimene, fue reasignada tras oponerse a la medida.

HVI