Así es el Billete de 250 Dólares con la Imagen de Trump que EUA Planea Lanzar

El billete con el rostro de Trump celebrará el 250 aniversario de la independencia de EUA; el Tesoro ya ha comenzado a prepararse para su emisión

EUA Lanzará Billete de 250 Dólares con la Imagen de Donald TrumpEl secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra una hoja con un posible billete de 250 dólares con el retrato de Donald Trump. Foto: Reuters

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La Casa Blanca presiona al Congreso para aprobar un billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump

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