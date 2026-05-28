Así es el Billete de 250 Dólares con la Imagen de Trump que EUA Planea Lanzar
El billete con el rostro de Trump celebrará el 250 aniversario de la independencia de EUA; el Tesoro ya ha comenzado a prepararse para su emisión
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra una hoja con un posible billete de 250 dólares con el retrato de Donald Trump. Foto: Reuters
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La Casa Blanca presiona al Congreso para aprobar un billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump
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PorRedacción N+
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el jueves 28 de mayo de 2026 que se prepara el diseño de un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, anticipándose a la aprobación del proyecto de ley estancado en el Congreso para incluir al presidente en un nuevo billete que circulará en la Unión Americana.
Trump quiere su imagen en 250 aniversario de Independencia
Bessent afirmó en la Casa Blanca que la autorización de la nueva moneda corresponderá a los legisladores en el Capitolio, pero que "hemos creado el proyecto de ley” porque “tenemos que estar preparados".
El secretario restó importancia a la idea de que la administración esté impulsando el asunto, a pesar de la afición de Trump por incluir su nombre e imagen en toda la capital del país y en las conmemoraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.
Sin embargo, también insistió en que no hay nada inapropiado en que el rostro de Trump forme parte de esta celebración nacional.
"El presidente no lo decide; la Cámara de Representantes y el Senado tienen que hacerlo”, destacó Bessent en la Casa Blanca, refiriéndose a la legislación, presentada por el representante Joe Wilson, republicano por Carolina del Sur, que ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro incluir el rostro de Trump en la nueva ley para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la nación.
Conmemoraciones de Independencia
De ser aprobado y promulgado por Trump, el proyecto de ley de Wilson representaría un reconocimiento extraordinario para un presidente estadounidense en ejercicio y se produce en un momento en que Trump busca posicionarse como protagonista de las trascendentales conmemoraciones del Día de la Independencia de este año. La preparación del Departamento para esta legislación estancada sugiere cierto entusiasmo por la idea por parte de la administración Trump.
Casa Blanca mete presión
La explicación de la agencia surge tras un informe del Washington Post que indica que el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, nombrado por Trump, ha estado presionando a la Oficina de Grabado e Impresión para que acelere el proceso de emisión de un nuevo billete. El periódico también informó que la exdirectora de la Oficina de Grabado e Impresión, Patricia Solimene, fue reasignada tras oponerse a la medida.