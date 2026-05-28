Dan 12 Años de Prisión a Dos Hombre por Robo y Traslado de Hidrocarburo en Nuevo León

Álvaro "N" y Filiberto "N", fueron sentenciados con 12 años de prisión y una multa por el robo y traslado de hidrocarburo en el municipio de García

Robo y transporte de hidrocarburo en García, Nuevo LeónFoto: FGR

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Detenidos en García, NL, por robo de hidrocarburo: 12 años de cárcel y multa de casi un millón. Autoridades hallan pipas con 60 mil litros de diésel. Conoce los detalles.

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