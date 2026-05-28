Dan 12 Años de Prisión a Dos Hombre por Robo y Traslado de Hidrocarburo en Nuevo León

Dos hombres acusados del robo y traslado de hidrocarburo fueron sentenciados a 12 años de prisión y el pago de un multa de casi un millón de pesos. Se trata de Álvaro "N" y Filiberto "N", quienes fueron detenidos durante un cateo realizado en la colonia Andara, en el municipio de García, Nuevo León.

En el inmueble cateado, las autoridades encontraron una manguera de 500 metros que estaba conectada a una toma clandestina de hidrocarburo. Además de la detención de los dos presuntos ladrones, fueron aseguradas dos pipas con 60 mil 220 litros de diésel.

Al obtener las pruebas necesarias, el juez dictó sentencia de 12 años de prisión para Álvaro "N" y Filiberto "N", así como el pago de 967 mil 200 pesos, por el robo y traslado de hidrocarburo en el municipio de García, Nuevo León.

Localizan nuevo túnel de huachicol en Escobedo, Nuevo León

La tarde del miércoles 27 de mayo, autoridades federales y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) localizaron un nuevo túnel presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el robo de combustible en un predio ubicado a un costado de varias bodegas en la colonia Nueva Castilla, cerca del Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La zona continúa bajo vigilancia federal mientras avanzan las indagatorias sobre este nuevo hallazgo relacionado con el robo de hidrocarburos en Nuevo León, a unas semanas del túnel que fue descubierto en el municipio de Santa Catarina, el pasado 11 de mayo, de igual manera utilizado para el robo de hidrocarburo.

Con información de Carlos Campos | N+

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