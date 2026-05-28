Descubren Nuevo Túnel Huachicolero en Escobedo, Nuevo León

El hallazgo fue realizado por personal de Seguridad Física de Pemex durante labores de inspección en la colonia Nueva Castilla.

Túnel de huachicolFoto: N+

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Autoridades y Pemex descubren túnel huachicolero en Escobedo, Nuevo León. La Guardia Nacional resguarda el área mientras continúan las investigaciones.

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