Descubren Nuevo Túnel Huachicolero en Escobedo, Nuevo León

Autoridades federales y personal de Petróleos Mexicanos localizaron un nuevo túnel presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el robo de combustible en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles 27 de mayo en un predio ubicado a un costado de varias bodegas en la colonia Nueva Castilla, cerca del Libramiento Noroeste.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de Seguridad Física de Pemex realizaba labores de inspección y limpieza en ductos utilizando un dispositivo conocido como “El Diablo”, aparato especializado para detectar anomalías y dar mantenimiento al flujo de combustible, cuando detectaron irregularidades en la zona.

Investigan autoridades túnel huachicolero

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al sitio y localizaron un pozo con aparentes conexiones subterráneas, por lo que comenzaron las investigaciones para determinar el alcance del túnel huachicolero y a qué zona podría pertenecer.

En el lugar permanecen elementos de la Guardia Nacional resguardando el área, mientras personal de Petróleos Mexicanos realiza las labores correspondientes para inspeccionar la infraestructura y descartar riesgos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la longitud exacta del túnel, aunque las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer si existe relación con otras tomas clandestinas detectadas anteriormente en la entidad.

La zona continúa bajo vigilancia federal mientras avanzan las indagatorias sobre este nuevo hallazgo relacionado con el robo de hidrocarburos en Nuevo León.