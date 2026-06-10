Intento de Asalto en Depósito termina con un Presunto Delincuente Muerto en Monterrey

Un intento de asalto a un depósito en la colonia CROC, en Monterrey, terminó con un presunto delincuente muerto y otro lesionado.

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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Un comerciante se defiende en Monterrey: intento de asalto en depósito deja un presunto delincuente muerto. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

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