Un presunto delincuente murió y otro más resultó herido tras un intento de asalto registrado en un depósito de la colonia CROC, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes llegaron al establecimiento con la aparente intención de cometer un robo. En ese momento, el propietario del negocio se encontraba en el lugar y observó que los sospechosos presuntamente agredían a su hijo en el acceso del establecimiento.

Al percatarse de la situación, el comerciante habría tomado un arma de fuego para defenderse y proteger a su familiar, efectuando disparos contra los presuntos asaltantes.

Muere uno de los presuntos delincuentes

Tras el enfrentamiento, uno de los jóvenes quedó gravemente herido en el sitio y posteriormente fue declarado sin vida, mientras que el segundo resultó lesionado y recibió atención médica por parte de socorristas de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital bajo custodia de las autoridades.

Elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Personal de Servicios Periciales también realizó el levantamiento de evidencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.