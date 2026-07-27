Muere Niño de 4 Años Tras Permanecer Dentro de un Vehículo en Ciudad Juárez

La tarde de este 26 de julio se reportó el fallecimiento de un niño de 4 años, quien presuntamente permaneció alrededor de una hora al interior de un vehículo estacionado, en medio de las altas temperaturas registradas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la madre y el abuelo del menor se encontraban dormidos cuando el niño salió del domicilio sin que se percataran y abordó un vehículo que estaba estacionado en el exterior de una vivienda de la colonia Kilómetro 29.

Familiares Localizaron al Menor Inconsciente

Al despertar, ambos comenzaron a buscar al menor, quien fue localizado inconsciente al interior del vehículo. De inmediato lo trasladaron a la Estación de Bomberos número 8, ubicada en el cruce de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel, para solicitar auxilio.

En el lugar, paramédicos valoraron al menor; sin embargo, minutos después confirmaron que el niño, identificado con las iniciales S.C., ya no contaba con signos vitales.