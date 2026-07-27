Seguridad

Muere Niño de 4 Años Tras Permanecer Dentro de un Vehículo en Ciudad Juárez

Un menor de 4 años murió presuntamente tras permanecer al interior de un vehículo durante las altas temperaturas registradas en Ciudad Juárez.

Familiares Localizaron al Menor InconscienteFamiliares Localizaron al Menor Inconsciente. Foto: N+

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Un menor de 4 años pierde la vida al quedar en un auto bajo el calor. Autoridades trabajan para determinar la causa exacta.

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