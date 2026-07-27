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¿Qué Pasa los Viernes en La Casa de los Famosos 2026? Revelan Dinámica para Cuarta Temporada

Hoy inicia la Casa de los Famosos México y hay novedades para el público y los participantes, quienes deberán ganar los retos y la simpatía para coronarse como líder de la semana

Galilea Montijo. Hoy inicia La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2026 inicia este domingo 26 de julio por ViX y Canal de las Estrellas. Foto: Cuartoscuro.

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¿Qué Pasa los Viernes en La Casa de los Famosos 2026? Dinámicas y Dónde ver las Fiestas de la Cuarta Temporada