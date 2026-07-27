¿Qué Pasa los Viernes en La Casa de los Famosos 2026? Revelan Dinámica para Cuarta Temporada

La espera terminó, este domingo 26 de julio 2026 La Casa de los Famosos México finalmente abre sus puertas para la Cuarta Temporada, y hay novedades. Para que sepas qué verás cada día de la semana, en N+ te decimos qué pasará los viernes en LCDF México.

Y es que, justo como en ocasiones anteriores cada día hay dinámicas distintas para los habitantes, quienes compiten por ser el líder de la semana o por lo menos no llegar a la Tabla de Nominados, y finalmente ser eliminados.

Como en otras ediciones el público tiene un papel esencial, y en una nota previa ya te explicamos cómo votar en La Casa de los Famosos, que en esta edición permitirá participación desde Latinoamérica.

¿Qué pasa el viernes en la Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego De Erice fueron los encargados de dar a conocer las novedades que tendrá la Casa de los Famosos, durante la presentación del reality ante la prensa.

Si bien ya conoces qué pasa los miércoles y los jueves, para terminar la semana, no sólo tendrán una fiesta sino que los habitantes deberán participar en el Duelo por la Salvación, a excepción del líder quien goza de inmunidad.

Diego De Erice explicó que el viernes, el retador que ganó el duelo por la Salvación se va a enfrentar con el líder en un desafío, para que quien resulte ganador pueda decidir quién sale de la Placa de Nominados.

Respecto a las famosas fiestas temáticas que se han organizado en ediciones anteriores de LCDF, mencionaron que "cada vez la vara se pone más alta". Así que se espera que en esta Cuarta Temporada se pongan intensas.

En resumen, las actividades de la semana quedan de la siguiente manera:

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de prueba semanal, cine y cabina de tentaciones.

Miércoles: Gala de Nominación.

Jueves: Robo de la Salvación, la Moneda del Destino.

Viernes: Duelo por la Salvación, Salvación e Inicio de la Fiesta.

Sábado: Sin gala, los habitantes hacen su compra semanal.

Domingo: Posicionamiento y Eliminación.

¿Cuándo votar en La Casa de los Famosos México?

La buena noticia es que a partir de esta Cuarta Temporada se podrá votar desde Latinoamérica por los favoritos para ganar la Casa de los Famosos México.

A continuación te detallamos en qué momentos de la semana puedes votar por tu o tus favoritos.

Miércoles: al terminar la Gala de Nominación.

Jueves y Viernes: Durante las Pre-Galas, Gala y Post-Galas Nocturnas.

Domingos: Durante la Pre-Gala y hasta antes de la Emisión de Eliminación.

Ponles mucha atención, porque en todas las habitaciones de la casa habrá cámaras y micrófonos para que sigas de cerca las dinámicas, intrigas, duelos y diversión que te permitan conocer a cada uno de los habitantes.

SARR