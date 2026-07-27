¿Qué Pasa los Jueves en la Casa de los Famosos 2026? Nuevas Dinámicas de la Cuarta Temporada

Todo listo para el estreno de La Casa de los Famosos México el domingo 26 de julio de 2026: regresan las dinámicas, nominaciones, galas y por supuesto que hay novedades para la Cuarta Temporada del reality que reunirá a 18 famosos. Para que conozcas todos los detalles previos al inicio de LCDF en N+ te revelamos cuál será la dinámica de los jueves.

Tras la revelación de Janet García y Memo Schutz como habitantes, crece la lista de habitantes de La Casa de los Famosos México. Aunque no es la única novedad, la producción anunció que por primera vez habrá tres habitaciones en lugar de dos.

El anuncio estuvo a cargo de Galilea Montijo, quien regresa como conductora de las Galas de Eliminación y Nominación, junto a Odalys Ramírez y Diego De Erice para esta cuarta temporada. Según las fechas anunciadas, la Casa abrirá sus puertas al público el domingo 26 de julio a partir de las 20:30 horas.

La buena noticia es que la Gala inaugural se podrá disfrutar en el Canal de las Estrellas y a través de ViX Premium, será en ésta última plataforma donde podrás disfrutar 24/7 de las dinámicas, actividades estratégicas e intrigas de los participantes de esta edición.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Casa de los Famosos México 2026 Ya Tenen 14 Habitantes Confirmados: ¿Quiénes Son?

¿Qué pasa en la Casa de los Famosos México los jueves?

Durante la presentación de esta Cuarta Temporada, se detalló que algunas dinámicas siguen como en ediciones anteriores, donde las confesiones ya han dado de qué hablar por sí mismas.

Así que el jueves por supuesto que es un día lleno de actividades y desafíos, tales como.

Prueba por el Robo de la Salvación.

Duelo de Salvación.

Cena de Nominados, sin duda una de las dinámicas más polémicas.

Moneda del Destino o Caja del Destino.

Además, una de las actividades más esperadas de este día es la Prueba por la Salvación donde los habitantes, excepto el Líder de la Semana compiten en juegos físicos, de estrategia o mentales para pelear por la Salvación y así tener la oportunidad de Salir de la Placa de Nominados o sacar a un nominado del Riesgo de Eliminación.

¿Qué pasa cada día en la Casa de los Famosos México?

El jueves no es el único día que hay actividades, los habitantes tienen dinámicas todos los días para ganarse la simpatía del público y evitar estar en la tabla de nominados, y finalmente ser eliminados en la Gala del domingo.

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de prueba semanal, cine y cabina de tentaciones, ésta última una reciente incorporación.

Miércoles: Gala de Nominación.

Jueves: Robo de la Salvación, la Moneda del Destino.

Viernes: Duelo por la Salvación, Salvación e Inicio de la Fiesta.

Sábado: No hay Gala, los habitantes se dedican a su compra semanal.

Domingo: Gala de Posicionamiento y Eliminación.

SARR