Entretenimiento

¿Qué Pasa los Jueves en la Casa de los Famosos 2026? Nuevas Dinámicas de la Cuarta Temporada

El domingo 26 de julio regresa LCDF México a la pantalla y trae novedades; conoce las dinámicas que deberán jugar los habitantes para ganarse al público rumbo a la Gala de Eliminación

La Casa de los Famosos México Participantes. Qué Pasará los Jueves¿Ya sabes qué pasa los Jueves en la Casa de los Famosos? Te contamos sobre las dinámicas de la Cuarta Temporada. Foto: X @LaCasaFamososMx

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