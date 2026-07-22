¿A Qué Hora y Cuándo Empieza La Casa de los Famosos México 2026? Lista de Cuartos y Habitantes

Ha iniciado la cuenta regresiva para el inicio de La Casa de los Famosos 2026: ya hay nombres de los cuartos y una lista de habitantes confirmados. No pierdas la fecha y horario de vista y conoce aquí a qué hora y cuándo empiezan las galas del reality show.

A unos días de que arranque esta edición, este jueves, el equipo de conductores, encabezado por Galilea Montijo, presentó a dos nuevos participantes, que son caras conocidas en la televisión mexicana, pero por primera vez se enfrentan a un formato de encierro 24/7 como es este.

Además, durante la conferencia de prensa ofrecida por la productora del proyecto, Rosa María Noguerón, también se dieron a conocer nuevos detalles, como que ahora los votos estarán abiertos para toda Latinoamérica, lo mismo que la transmisión a través de ViX Premium, que se podrá seguir en vivo fuera de México.