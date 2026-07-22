¿A Qué Hora y Cuándo Empieza La Casa de los Famosos México 2026? Lista de Cuartos y Habitantes

Ha iniciado la cuenta regresiva para el inicio de La Casa de los Famosos 2026: ya hay nombres de los cuartos y una lista de habitantes confirmados. No pierdas la fecha y horario de vista y conoce aquí a qué hora y cuándo empiezan las galas del reality show.
A unos días de que arranque esta edición, este jueves, el equipo de conductores, encabezado por Galilea Montijo, presentó a dos nuevos participantes, que son caras conocidas en la televisión mexicana, pero por primera vez se enfrentan a un formato de encierro 24/7 como es este.
Además, durante la conferencia de prensa ofrecida por la productora del proyecto, Rosa María Noguerón, también se dieron a conocer nuevos detalles, como que ahora los votos estarán abiertos para toda Latinoamérica, lo mismo que la transmisión a través de ViX Premium, que se podrá seguir en vivo fuera de México.
¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?
El esperado estreno de este programa de televisión (y plataformas de streaming) será el domingo 26 de julio 2026. Esa fecha no solo comenzará el juego dentro de la casa de La Jefa, sino que se presentarán a dos habitantes más y será la primera de las galas estelares (después de ese día serán de eliminación).
Sin embargo, como ya es costumbre en este reality, no serán las únicas emisiones especiales, pues además del 24/7 que podrán seguir a través de ViX Premium, también habrá una gala diaria (de domingo a lunes).
El orden de las galas por día de La Casa de los Famosos es el siguiente:
Lunes: Prueba del Líder.
Martes: Inicio de prueba semanal, Cine o Moneda del Destino.
Miércoles: Galas de nominación.
Jueves: Robo de la salvación y fin de la prueba semanal.
Viernes: Duelo por la salvación, salvación e inicio de fiesta.
Sábado: Sin dinámica anunciada hasta el momento.
Domingo: Posicionamiento y eliminación.
¿A qué hora inicia La Casa de los Famosos 2026?
Este domingo 26 de julio, La Casa de los Famosos México 2026 empieza a las 20:30 horas y, al terminar, alrededor de las 23:00 horas, comenzará la postgala, emisión en la que revisarán con menos rigidez las actualizaciones dentro de la casa, regularmente con invitados especiales.
Los horarios cada día son estos:
Este lunes y todos los días de las galas semanales (lunes a viernes), podrás disfrutar de La Casa de los Famosos a las 22:00 horas. El programa lo conducen Odalys Ramírez y Diego de Erice, a excepción de los miércoles de nominación, que presenta Galilea Montijo.
Sin embargo, también hay pregalas y posgalas, donde se presentan detalles extra y comentarios de lo que aconteció a lo largo del día. Estas se transmiten media hora antes y al concluir las galas, es decir, 21:30 y 23:30 horas.
Los conductores de las pre y postgalas de ViX son Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. En redes sociales, la primera ganadora del formato y el integrante de Me Caigo de Risa han demostrado ser una gran dupla.
¿Cuáles son los cuartos y participantes de La Casa de los Famosos 2026 confirmados hasta el momento?
Hasta este martes, se han confirmado 15 nombres: cantantes, actores, creadores de contenido y más. A continuación te compartimos la lista de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 (en orden de presentación):
Yanet García
Memo Schutz
Brianda Deyanara
Fede Vigevani
Ese Pérez
Arantza Ruiz
Masad Altamimi
Flor Vigna
Yahir
Cynthia Klitbo
Moisés Peñaloza
Aldo Rendón
Ximena Herrera
Karina Torres
Ernesto Laguardia
A diferencia de las ediciones anteriores, este año habrá tres cuartos. ¿Se repetirá la fórmula de los equipos? Ya lo sabremos, pero por lo pronto ya hay nombres de las habitaciones: TULÚM, IBIZA Y MALIBÚ.