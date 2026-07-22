Salud

¿Usar Hilo Dental Es Bueno para la Salud de tu Cerebro? Esto Dice la Ciencia

Los hábitos diarios influyen en la salud de este órgano principal del sistema nervioso central, encargado de controlar pensamientos, emociones y acciones del ser humano

Dentadura con cepillo de dientes: Es bueno para la salud del cerebro el uso de hilo dental.¿Es bueno para el cerebro el uso de hilo dental? Esto dice la ciencia sobre este hábito en la higiene bucal. Foto: Cuartoscuro.
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