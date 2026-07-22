¿Usar Hilo Dental Es Bueno para la Salud de tu Cerebro? Esto Dice la Ciencia

Si nunca te has puesto a pensar qué relación tiene la higiene bucal con la salud del cerebro, debes saber que el uso de hilo dental podría reducir el riesgo de sufrir un derrame. En N+ te explicamos qué dice la ciencia sobre reforzar este paso en tu rutina diaria.

Con motivo del Día Mundial del Cerebro, que se conmemora cada 22 de julio para crear conciencia sobre la salud de este órgano principal del sistema nervioso central, no sólo te hemos dicho cuánto pesa y qué porcentaje se utiliza realmente, sino cuántas neuronas tiene y cuántas mueren diariamente.

Y es que para cuidarlo, primero debes conocerlo. Saber que está compuesto de dos hemisferios: izquierdo y derecho, que ejercen tareas diferentes, y que la materia gris y materia blanca que lo construyen también juegan roles protagonistas en la cotidianidad.

¿Usar hilo dental es bueno para la salud del cerebro? Esto dice la Ciencia

Ahora que has sembrado la curiosidad sobre la relación entre la higiene bucal y la salud cerebral, vale la pena entender por qué incorporar este hábito en tu rutina diaria puede evitar que sufras un derrame cerebral.

Según un estudio presentado en una Conferencia Internacional celebrada en 2025 por la Asociación Americana del Derrame Cerebral, usar hilo dental al menos una vez a la semana puede asociarse a un menor riesgo se sufrir un evento de este tipo causado por un coágulo de sangre que bloquee el flujo sanguíneo o latidos del corazón irregulares.

Esto porque los comportamientos de salud bucal están relacionados con la inflamación y endurecimiento de las arterias. Con lo que el uso de hilo dental puede reducir el riesgo de sufrir un ataque o derrame cerebral al disminuir las infecciones e inflamación bucal, afirmó el autor del estudio el Doctor Souvik Sen, presidente del Departamento de Neurología de Prisma Health Richland Hospital y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, Estados Unidos.

Con lo que el especialista concluyó que el uso de hilo dental, cepillado y visitas periódicas al dentista se reflejan en la prevención de ataques y derrames cerebrales.

¿Cómo se realizó el estudio sobre el hilo dental y el cerebro?

El estudio "Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC, por sus siglas en inglés)", una de las primeras investigaciones que se realizó en Estados Unidos con 6,000 participantes y cuyo seguimiento ha sido de 25 años, evalúa el uso del hilo dental.

Éste ha consistido en preguntar a los participantes sobre sus antecedentes de salud, tales como presión arterial alta, diabetes o colesterol alto; algunos hábitos como fumar. Además de rutinas de higiene bucal y regularidad con la que visitan al dentista.

El estudio que inició en 1987 y se encuentra actualmente en curso ha arrojado los siguientes hallazgos:

434 participantes sufrieron ataques o derrames cerebrales.

De ese total, 147 fueron causados por coágulos cerebrales en arterias grandes.

97 por coágulos que se formaron en el corazón.

95 por el entumecimiento de arterias más pequeñas.

De tal manera que el estudio concluyó que el uso del hilo dental estuvo relacionado con 22 por ciento menos de ataque cerebral isquémico, 44% menos de ataque cerebral cardioembólico y un riesgo 12 por ciento menor de fibrilación auricular.

Además, por supuesto de una menor probabilidad de caries y enfermedades periodontales.

SARR