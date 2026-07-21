¿Diarrea Explosiva Está Bajo Control?: EUA Asegura Haber Identificado el Origen del Brote

El actual brote de ciclosporiasis, caracterizada por una diarrea abundante, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos ante los más de mil 600 casos de personas afectadas en el país. Sin embargo, también en México hay alerta preventiva de viaje a Estados Unidos, donde este martes se confirmaron 3 casos.

Hoy, el secretario de Salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr., aseguró que el actual brote de diarrea explosiva, presuntamente causada por la lechuga iceberg, , está "bajo control".

EUA afirma que ya identificó el origen del brote

El secretario de Salud, indicó:

"Hemos llevado a cabo un análisis forense exhaustivo, un análisis forense epidemiológico, y hemos identificado el origen del brote".

Además, agregó que el gobierno junto con las empresas implicadas ya retiraron el producto del mercado, esto lo dio a conocer durante una conferencia de prensa sobre el programa de salud federal Medicaid.

En tanto, hoy el gobierno de México indicó que colabora con autoridades estadounidenses para determinar si el origen del brote de cyclospora, el parásito que causa diarrea explosiva, se originó en el país, sin que hasta el momento haya pruebas sobre esto.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Su principal síntoma es diarrea abundante, de ahí su nombre de "explosiva". También puede provocar:

Cólicos abdominales.

Distensión y gases.

Náuseas.

Falta de hambre

Fatiga intensa.

Pérdida de peso.

Y en algunos caso, fiebre.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después del contagio.