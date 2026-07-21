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Memo Ochoa: ¿Cuántos Años Tiene, Hijos y Quién es su Esposa?

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el arquero anunció su retiro oficial del fútbol profesional y de la Selección Mexicana

“Memo” Ochoa. Foto: AFP“Memo” Ochoa. Foto: AFP

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¿Sabías que Memo Ochoa es el primer portero en jugar 6 Mundiales? Ahora se retira a los 41 años. Conoce más sobre su familia y su legado en el fútbol.

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