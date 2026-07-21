Memo Ochoa: ¿Cuántos Años Tiene, Hijos y Quién es su Esposa?

Luego de que se diera a conocer el retiro profesional del arquero de la Selección Mexicana, Francisco Guillermo Ochoa Magaña conocido como “Memo” Ochoa, usuarios en redes sociales se preguntan la edad del futbolista, y temas personales como cuántos hijos tiene y quién es su esposa.

Cabe destacar que Guillermo "Memo" Ochoa hizo historia al convertirse en el primer portero en disputar 6 Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026), un récord mundial que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, anunció su retiro oficial del fútbol profesional y de la Selección Mexicana a los 41 años.

Pero el portero, no solo ha tenido éxito en su carrera profesional, sino también en lo personal, por lo que aquí te presentamos cuántos hijos tiene y quién es su esposa.

Hijos y esposa de Memo Ochoa

De acuerdo con datos biográficos, Memo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco.

Su esposa es Karla Mora, una exmodelo y diseñadora originaria de Guadalajara, Jalisco. La pareja inició su relación en 2009 y, después de varios años juntos, celebró su boda el 8 de julio de 2017 en Ibiza, España, en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

Memo Ochoa y su esposa. Foto: @yosoy8a

Durante los años que Ochoa desarrolló su carrera en Europa, Karla se convirtió en uno de sus principales apoyos, acompañándolo en distintas etapas profesionales y priorizando la vida familiar.

Actualmente, el matrimonio tiene tres hijos. La mayor es Luciana, nacida en 2013; le sigue Guillermo, quien nació en 2015; y la menor es Karla, nacida en 2019.

Aunque la familia suele mantener un perfil discreto, en algunas ocasiones comparten momentos especiales a través de redes sociales, donde muestran que son una familia muy unida y cariñosa.