Deportes

Jesús Gallardo Firma Extensión de Contrato con Toluca Hasta el 2029 en Liga MX

El lateral Jesús Gallardo, que jugó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, renovó con los Diablos Rojos por tres años más

Jesús Gallardo es pieza fundamental del Club Deportivo Toluca, por eso lo renovaron por 3 años másJesús Gallardo es pieza fundamental del Club Deportivo Toluca, por eso lo renovaron por 3 años más. Foto: Getty Images

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Jesús Gallardo renueva con Toluca hasta 2029 tras brillar en el Mundial 2026. Clave en títulos recientes, sigue siendo pieza fundamental para los Diablos Rojos. Descubre más sobre su trayectoria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+