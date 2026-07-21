Jesús Gallardo Firma Extensión de Contrato con Toluca Hasta el 2029 en Liga MX

Una vez que concluyó su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el lateral Jesús Gallardo reportó con el Club Deportivo Toluca y además firmó una extensión de contrato que lo une al equipo de la Liga MX hasta el 2029.

La noticia fue dada a conocer por los Diablos Rojos a través de sus redes sociales, en las que además compartieron imágenes del zaguero con el número 2029 en la playera, que hace referencia a la renovación de contrato.

Jesús Gallardo lleva dos años con el equipo choricero, ya que llegó en junio del 2024 procedente de los Rayados del Monterrey. Desde entonces se ha consolidado como titular indiscutible.

Además fue pieza clave para que los Diablos Rojos consiguieran dos títulos de Liga consecutivos: Clausura 2025 y Apertura 2025. Además del trofeo de Campeón de Campeones 2025 ante el América y la copa de la Concachampions 2026 que le ganaron a los Tigres apenas en mayo pasado.

¿Quién es Jesús Gallardo y dónde ha jugado en la Liga MX?

Hay que recordar que Jesús Gallardo, de 31 años de edad, es canterano de los Pumas, equipo que lo debutó en Primera División en noviembre del 2014 ante Monterrey. Curiosamente, los Rayados lo ficharon cuatro años después, en el 2018. Y más adelante llegó al Toluca para quedarse, como ya mencionamos.

Los Diablos Rojos son candidatos al título en el Torneo Apertura 2026 y arrancaron el torneo con una victoria contundente de 2-0 ante las Chivas del Guadalajara en la Jornada 1, que se jugó el fin de semana anterior.

Y el próximo sábado 25 de julio se medirán al Cruz Azul para disputar el trofeo Campeón de Campeones en el Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, California, a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México).

Hay Chuy para rato. 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/7wsogcfUWc — Toluca FC (@TolucaFC) July 21, 2026

Con información de N+