Seguridad

Taxi de Plataforma en Chapala Denuncia a Pasajero por Intento de Asalto; Lo Perseguía Otro Carro

Un taxi de plataforma en Chapala reportó que un pasajero intentó asaltarlo mientras que varias motocicletas y un automóvil lo perseguían

Policía de ChapalaTaxi de plataforma denuncia presunto intento de asalto en Chapala. Foto: N+

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Un conductor de taxi en Chapala denuncia intento de asalto por un pasajero y cómplices en motocicletas. La policía investiga, pero aún no hay denuncias formales.

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