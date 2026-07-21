Taxi de Plataforma en Chapala Denuncia a Pasajero por Intento de Asalto; Lo Perseguía Otro Carro

El conductor de un vehículo de plataforma en Chapala denunció a un pasajero por un presunto intento de asalto, luego de que éste abordó a la unidad y varias motocicletas y un automóvil comenzaron a perseguirlo para cerrarle el paso.

Este momento quedó captado por el conductor, quien a través de redes sociales compartió la experiencia de una presunta persecución por parte de sujetos en motocicleta y un auto en complicidad con un pasajero en calles del municipio de Chapala.

“Entonces le cuestioné a la persona que venía conmigo, por qué sus amigos querían cerrar el paso, entonces él se puso nervioso y ya no escuché lo que dijo, pero en el audio de la cámara se escucha bien y entonces avancé al primer retorno”, explicó el conductor.

En el video, que dura varios minutos, el conductor señaló que una vez que subió al pasajero, un joven no mayor a los 25 años de edad, comenzaron a seguirlo motociclistas, que en diferentes ocasiones, trataron de cerrarle el paso para que se detuviera, con la presunta intención de cometer un delito en su contra.

“Y me percaté que al carro querían cerrarlo el paso una moto y comencé a avanzar para no darle chance de que ellos me cerraran el paso y yo seguí avanzando”, manifestó.

El pasajero escapó cuando el conductor pidió ayuda de la policía

Antes de llegar al Malecón de Chapala, el conductor vio a varios policías, a quienes les pidió ayuda, y hasta ese momento, el pasajero se bajó del carro y escapó junto con quienes lo estaban persiguiendo.

Después de estos hechos, el gobierno de Chapala emitió un comunicado en donde señala que se investigan los hechos, ya que no existe una denuncia formal por parte del afectado ante alguna autoridad competente.