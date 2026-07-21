Caso Ernesto "N": Reanudan Audiencia de Exgobernador de BC Acusado de Huachicol Fiscal

La situación jurídica de Ernesto "N", exgobernador de Baja California, y de las otras siete personas señaladas en el caso de huachicol fiscal quedará definida este martes, luego de la audiencia que se lleva a cabo de forma privada ante un juez federal.

El proceso se originó tras la detención del exgobernador el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, y se extendió durante varios días de diligencias en las que la Fiscalía General de la República (FGR) buscó imputarlo junto con otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al llamado huachicol fiscal.

La audiencia privada se realiza en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Mientras que a los juzgados no se presentó personal de la FGR, ni abogados defensores.

¿De qué se acusa a Ernesto "N"?

La orden de aprehensión contra Ernesto "N" derivó de una investigación de la FGR sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles, atribuidas a Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por el propio exgobernador y de la cual es socio mayoritario.

La Fiscalía calificó el caso como de "alta complejidad" por presuntas operaciones de contrabando de combustible, y con base en esas indagatorias obtuvo la orden de captura por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La orden fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ensenada, Baja California.

Lo que hay que recordar del caso

Ernesto "N" gobernó Baja California entre 1989 y 1995, como el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, bajo las siglas del PAN.

Fue detenido el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California.

Se le trasladó a la Ciudad de México en un operativo con cinco vehículos y agentes de seguridad federales.

Un juzgado federal le concedió un amparo para evitar que permanezca incomunicado o sea víctima de tortura durante el procedimiento.

La empresa Ingemar, S.A. de C.V. aparece como el punto central de las indagatorias que dieron origen a la orden de captura.