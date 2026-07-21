Política

Caso Ernesto "N": Reanudan Audiencia de Exgobernador de BC Acusado de Huachicol Fiscal

La situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", quedará definida este martes en el caso de huachicol fiscal

Caso Ernesto Ruffo: Esto Resolvieron Hoy en Audiencia de Exgobernador de Baja CaliforniaEl ex gobernador de Baja California, Ernesto "N", fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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