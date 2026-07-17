¿Quién Es Ernesto Ruffo Appel, Exgobernador de Baja California, y de Qué se le Acusa?

Cuando Ernesto Ruffo ganó la gubernatura en Baja California en 1989, puso fin a seis décadas de hegemonía absoluta del PRI a nivel estatal

¿Quién Es Ernesto Ruffo, Primer Gobernador de Oposición que Tuvo México en Hegemonía Priísta?Ernesto Guillermo Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto: Facebook Ernesto Ruffo Appel

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Ha destacado como miembro histórico del PAN, al ser parte de los "Bárbaros del Norte", un grupo de empresarios norteños. Hoy, fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado de delincuencia organizada

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