¿Quién Es Ernesto Ruffo Appel, Exgobernador de Baja California, y de Qué se le Acusa?

Ernesto Guillermo Ruffo Appel es un político y empresario mexicano, que fue conocido por convertirse en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México (1989-1995) bajo el PAN durante el periodo de hegemonía del PRI; hoy su nombre es viral tras su detención por presunto contrabando de combustible.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ernesto Ruffo Ingresa a la FGR en Tijuana tras Detención, ¿De Qué Acusan al Exgobernador?

Así puso fin a 60 años de hegemonía del PRI

Cuando Ernesto Ruffo ganó la gubernatura en Baja California en 1989, puso fin a seis décadas de hegemonía absoluta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel estatal.

Volvió al foco público debido a su detención este 16 de julio de 2026 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a investigaciones de contrabando de combustible a gran escala ("huachicol fiscal") a través de la empresa de la cual es socio.

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Estados Unidos (de padres mexicanos), estudió la licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Ha destacado como miembro histórico del PAN, al ser parte de los "Bárbaros del Norte", un grupo de empresarios norteños que dinamizaron al partido en los años 80 y 90.

Cargos públicos y políticos de Ernesto Ruffo

Presidente Municipal de Ensenada (1986–1989). Fue su primer cargo de elección popular, convirtiéndose también en el primer alcalde panista de ese municipio.

Gobernador de Baja California (1989–1995), destacó por lograr la alternancia democrática mexicana. En su administración se consiguió la primera credencial estatal de elector con fotografía.

Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte (2000–2003): Designado por el presidente Vicente Fox Quesada para atender la agenda migratoria y de desarrollo en el norte del país.

Senador de la República (2012–2018), representando al estado de Baja California en las LXII y LXIII Legislaturas.

Diputado Federal (2018–2021) como integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Inició su carrera profesional en 1975 en la Pesquera Zapata en Ensenada y posteriormente fundó negocios familiares de comercialización marítima.

Accionista mayoritario de la empresa Ingemar, dedicada a la infraestructura y la importación de combustibles terrestres.

¿Cuál es su situación legal actual de Ernesto Ruffo?

Fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado de delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por el exgobernador, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Dicha orden fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

HVI