Atlético San Luis vs Cruz Azul: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Liga MX 2026?

La Máquina celeste arrancará su camino hacia el bicampeonato contra el Atlético San Luis, en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El Cruz Azul aún no tiene Estadio para jugar de local, pero afortunadamente le toca arrancar de visitante.

Cruz Azul solicitó el cambio de sede para sus partidos como local, luego de no llegar a un acuerdo para jugar en el Estadio Banorte. Así que solicitó a la LIga MX el cambio de domicilio, mismo que fue autorizado.

Se supone que el club cementero jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero la cancha no está en condiciones. Por ello es que apenas hace unos días se confirmó que el partido de la Jornada 2, La Máquina recibirá al Puebla en el Estadio Corregidora de Querétaro. Luego de ello, en la Semana 3, se supone que ya podrá recibir al Atlante en el Azul.

La Maquinola llegará motivada a San Luis, ya que bajo el mando del estratega Joel Huiqui estrenará su corona de campeón y va en busca del bicampeonato prácticamente con el mismo plantel. Hasta ahora no hay bajas importantes confirmadas, ni grandes fichajes.

San Luis, por su parte, inicia un nuevo camino que le haga olvidar el fracaso de la temporada anterior. El equipo potosino no logró calificar a la Liguilla, ya que acabó rezagado en la posición 14, con 18 unidades.

Bajo el mando del estratega Diego Mejía, el Atlético San Luis ha fichado al español Rafa Llorente para esta temporada. En junio pasado se hizo oficial que el delantero llega procedente del Atlético de Madrid, aunque en realidad no ha debutado con el Primer Equipo. Hasta ahora ha jugado con el Linares, Alcorcón y el equipo B colchonero.

San Luis vs Cruz Azul: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de la Liga MX 2026?

Así que sin grandes contrataciones en ninguno de los dos equipos, el partido entre el Atlético San Luis y el Cruz Azul promete pocas emociones. Sobre todo porque en la jornada inaugural los futbolistas aún no se sueltan del todo, ya que vienen del trabajo de pretemporada que es mayormente físico.

El partido San Luis vs Cruz Azul se llevará a cabo este viernes 17 de julio en el Estadio Alfonso Lastras, de la capital potosina. La cita para que ruede la pelota es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Liga MX: Todos los partidos de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 se integra de los siguientes partidos, del 16 al 18 de julio:

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante, a las 19:00 horas

Tijuana vs Tigres a las 21:10 horas

Viernes 17 de julio

León vs Atlas a las 16:00 horas

San Luis vs Cruz Azul a las 19:00 horas

Juárez vs Puebla a las 21:00 horas

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca a las 17:00 horas

Guadalajara vs Toluca a las 18:07 horas

Monterrey vs Santos a las 19:00 horas

Querétaro vs América a las 21:00 horas

Así que en pleno Mundial 2026 arranca el Torneo Apertura 2026 del futbol mexicano y los equipos ya cuentan con los seleccionados Tricolores que fueron eliminados en octavos de final hace 10 días.

Los campeones del futbol mexicano llegaron a San Luis Potosí 🚂💙 pic.twitter.com/jE62fxaLNO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 16, 2026

Con información de N+