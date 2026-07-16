Atlético San Luis vs Cruz Azul: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Liga MX 2026?

Cruz Azul estrenará su corona de campeón ante San Luis, en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Estos son los detalles

Cruz Azul visita al San Luis en la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga MX 2026Cruz Azul visita al San Luis en la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga MX 2026: Foto: Reuters

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Cruz Azul inicia su defensa del título en San Luis. Sin grandes fichajes, ambos equipos buscan sorprender en el Apertura 2026. No te pierdas el partido. ¿Quién se llevará los 3 puntos?

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