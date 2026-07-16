Rinden Homenaje a Jayden Adams, Futbolista Sudafricano Fallecido tras el Mundial 2026

Jayden Adams fue despedido por sus amigos, compañeros y familiares, durante un homenaje en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El futbolista de 25 años falleció después del Mundial 2026.

Despiden al jugador sudafricano Jayden Adams

El homenaje fue organizado por sus familiares, así como por el equipo Mamelodia Sundowns, donde jugaba como mediocampista. Un portavoz de la familia señaló que han recibido condolencias por parte de grandes figuras del deporte.

Según informaron, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland se comunicaron con la familia para ofrecer sus condolencias. También Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió sus respetos a los deudos del jugador sudafricano.

Días después del fallecimiento, Aiden Johnson, primo del futbolista, declaró que la familia estaba devastada por los hechos y por el vacío que dejaba la ausencia de Jayden Adams:

“Para ser sincero, no hay palabras que describan a Jayden como persona. Fue un pilar para todos nosotros, desde que era niño hasta el último día”.

Investigan causa de muerte de Jayden Adams

Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte del jugador. El cuerpo de Jayden Adams fue hallado sin vida el pasado 11 de julio. Pocos días antes, la selección de Sudáfrica había vuelto después de ser descalificada del Mundial 2026 en dieciseisavos de final, tras perder 1-0 contra Canadá.

Las autoridades sudafricanas abrieron una investigación que aún no ha arrojado resultados oficiales. No obstante, se ha descartado que se tratara de un crimen. Al respecto, Frederick van Wyk, portavoz del Servicio de Policía de Sudáfrica, declaró a medios locales:

“No se sospecha que se trate de un acto delictivo. Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente. Las averiguaciones siguen”.

También se practicó una autopsia, cuyos resultados aún no han sido publicados. Al jugador le sobreviven, sus padres, su pareja, Aqueelah Adendorf, y su hija de cinco años.