Rinden Homenaje a Jayden Adams, Futbolista Sudafricano Fallecido tras el Mundial 2026

El futbolista sudafricano, quien falleció después del Mundial 2026, fue despedido en Ciudad del Cabo por sus familiares y compañeros

Funeral de Jayden AdamsDespiden al futbolista Jayden Adams. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El misterio rodea la muerte de Jayden Adams, jugador sudafricano fallecido después del Mundial 2026. Las autoridades investigan mientras el mundo del fútbol le rinde homenaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+