FIFA Dará Anillos de Campeones a Ganadores del Mundial 2026 y Aficionados Podrán Conseguirlos

La FIFA anunció una de las novedades más llamativas en la historia de la Copa del Mundo: los campeones del Mundial 2026 recibirán un exclusivo anillo de campeón, una tradición inspirada en las grandes ligas deportivas de Norteamérica.

Además, los aficionados también tendrán la oportunidad de adquirir una versión oficial conmemorativa.

FIFA entregará anillos a los campeones del Mundial 2026

Por primera vez desde que se disputa la Copa Mundial, la FIFA reconocerá al equipo campeón con un anillo personalizado, además del tradicional trofeo y las medallas.

La organización fabricará 2,026 anillos numerados, de los cuales 30 serán entregados a jugadores y miembros del equipo campeón tras la Final del Mundial 2026, mientras que los 1,996 restantes estarán disponibles para los aficionados como artículos oficiales de colección. Cada pieza contará con un certificado de autenticidad.

La FIFA explicó que esta iniciativa busca inmortalizar el logro deportivo con un objeto que permanecerá como recuerdo para los campeones y que, al mismo tiempo, acerque a los aficionados a la historia del torneo.

¿Cómo serán los anillos del Mundial 2026?

Los anillos serán elaborados especialmente para la Copa Mundial 2026 y estarán inspirados en la tradición de las ligas profesionales estadounidenses, como la NFL, la NBA y la MLB, donde los equipos campeones reciben una joya conmemorativa tras conquistar el título.

Cada anillo será:

Personalizado para los integrantes del equipo campeón.

Numerado individualmente.

Acompañado de un certificado de autenticidad.

Entregado durante la ceremonia posterior a la Final del Mundial.

¿Los aficionados podrán comprar los anillos?

Sí. La FIFA confirmó que los seguidores del futbol podrán adquirir una edición oficial de estos anillos.

En total se pondrán a la venta 1,996 piezas conmemorativas, también numeradas y certificadas, por lo que se convertirán en uno de los artículos oficiales más exclusivos del Mundial 2026.

Hasta el momento, la FIFA no ha revelado el precio ni la fecha exacta en que comenzará su comercialización.

Una nueva tradición para la Copa del Mundo

La introducción de los anillos representa un cambio histórico en los reconocimientos que entrega la FIFA. Hasta ahora, los campeones únicamente recibían:

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Medallas de campeón.

Premios económicos para la federación ganadora.

Con esta medida, el organismo busca incorporar una tradición ampliamente reconocida en el deporte norteamericano y dejar un recuerdo permanente del campeonato obtenido.

AMP