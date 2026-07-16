FIFA Dará Anillos de Campeones a Ganadores del Mundial 2026 y Aficionados Podrán Conseguirlos

Los aficionados también tendrán la oportunidad de adquirir una versión oficial conmemorativa

Será la primera edición del Mundial en la que la FIFA entregará anillos a los campeones. Foto: FIFASerá la primera edición del Mundial en la que la FIFA entregará anillos a los campeones. Foto: FIFA
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+