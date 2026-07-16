Activan Alerta por Tormenta con Granizo Hoy en CDMX; Lluvia Fuerte Cae sobre la Miguel Hidalgo
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos 11 demarcaciones de la capital del país
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos 11 demarcaciones de la capital del país
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este jueves 16 de julio la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.
De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos seis demarcaciones de la capital del país.
Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.
Con corte a las 17:35 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Magdalena Contreras
Tlalpan
Miguel Hidalgo
Xochimilco
⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 16/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/RCfSSTFP3L— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 16, 2026
Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 17:35 y las 21:00 horas de este jueves, añadió la autoridad capitalina.
Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
La noche de este jueves se observan lluvias de intensidad fuerte en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como lloviznas aisladas en Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac.
"Se prevé que las lluvias persistan durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México", informó la SGIRPC.
Se observa el desarrollo de #lluvias de intensidad fuerte en @AlcaldiaMHmx.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 17, 2026
Lloviznas aisladas se presentan en @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace.
Se prevé que las lluvias persistan durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México.
Mantente informado.… pic.twitter.com/IJ4XJ5908K
AMP