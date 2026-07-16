Activan Alerta por Tormenta con Granizo Hoy en CDMX; Lluvia Fuerte Cae sobre la Miguel Hidalgo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIPRC) activó la tarde de este jueves 16 de julio la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos seis demarcaciones de la capital del país.

Estas pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas, informó la SGIPRC vía la red social X.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy?

Con corte a las 17:35 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Tlalpan

Miguel Hidalgo

Xochimilco

Se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 17:35 y las 21:00 horas de este jueves, añadió la autoridad capitalina.

¿Qué hacer ante Alerta Amarilla?

Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Llueve en CDMX

La noche de este jueves se observan lluvias de intensidad fuerte en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como lloviznas aisladas en Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac.

"Se prevé que las lluvias persistan durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México", informó la SGIRPC.

Se observa el desarrollo de #lluvias de intensidad fuerte en @AlcaldiaMHmx.



Lloviznas aisladas se presentan en @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace.



Se prevé que las lluvias persistan durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México.



Mantente informado.… pic.twitter.com/IJ4XJ5908K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 17, 2026

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