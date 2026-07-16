Activan Alerta por Tormenta con Granizo Hoy en CDMX; Lluvia Fuerte Cae sobre la Miguel Hidalgo

Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo en al menos 11 demarcaciones de la capital del país

Una intensa lluvia sorprendió a los habitantes de la capital. Foto: CuartoscuroUna intensa lluvia sorprendió a los habitantes de la capital. Foto: Cuartoscuro
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