Lista de Útiles Escolares 2026 para Primaria por Grado: ¿Qué Materiales Piden a Alumnos SEP?

Aunque las vacaciones de verano recién empiezan, se trata del momento ideal para que papás y alumnos busquen los materiales para el siguiente curso. Y en N+ te compartimos la lista de útiles escolares sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027, según el grado de tu hijo.
En días pasados la SEP dio a conocer el Calendario Oficial del ciclo escolar 2026-2027, del que se desprende la lista completa de puentes y días festivos.
Además, en una nota previa te explicamos por qué el Calendario SEP del ciclo escolar 2026-2027 contempla menos puentes y feriados que otros cursos.
Así que para que consigas las mejores ofertas en útiles escolares y materiales didácticos en tendencia, a continuación hallarás un listado por cada uno de los grados.
Lista de Útiles Escolares SEP 2026 para Primaria: Primero a Sexto
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer una lista con los materiales escolares que recomienda adquirir a los alumnos, según el grado escolar que cursarán en 2026-2027.
Recordó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana se entrega a los estudiantes libros de texto gratuitos y otros materiales elaborados por el Estado Mexicano.
Aunque hay que recalcar que, si bien esta lista sirve como orientación para los papás, al iniciar el curso, los profesores pueden solicitar a los alumnos materiales específicos por cada una de las asignaturas.
Primero de Primaria.
2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.
Lápices de colores de madera o pitufas de cera.
50 hojas blancas.
Segundo de Primaria.
2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, bicolor, goma para cortar, sacapuntas, tijeras de punta roja y lápiz adhesivo.
Lápices de colores de madera o pinturas de cera.
50 hojas blancas.
Tercero de Primaria.
2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.
Regla de Plástico.
Lápices de colores de madera.
50 hojas blancas.
Cuarto de Primaria.
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.
Tijeras de punta roma.
Una caja de lápices de colores de madera.
1 juego de geometría,
50 hojas blancas.
Quinto de Primaria.
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.
Tijeras con punta roma.
Una caja de lápices de colores de madera.
Un juego de geometría.
50 hojas blancas.
Sexto de Primaria.
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.
1 cuaderno de rayas tamaño profesional.
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar, lápiz adhesivo.
Tijeras de punta roma.
Una caja de lápices de colores de madera.
1 juego de geometría.
50 hojas blancas.
¿Cuándo regresan a clases los niños tras vacaciones de verano?
El Calendario SEP del ciclo escolar 2026-2027 establece que el 31 de agosto será el inicio de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Estas fechas aplican para estudiantes de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México.
Mientras que los profesores entrarán a las aulas una semana antes, exactamente el lunes 24 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.
SARR