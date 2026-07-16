Lista de Útiles Escolares 2026 para Primaria por Grado: ¿Qué Materiales Piden a Alumnos SEP?

Para que priorices tus gastos y organices tu presupuesto familiar, te compartimos la lista de materiales que solicita la SEP a estudiantes de primaria, por cada grado

Venta de Utiles Escolares. Lista de Utiles Escolares Primaria 2026, Materiales por Grado¡Ya salió! Esta Es la lista oficial de Utiles Escolares 2026 para Primaria, según la SEP. Foto: Cuartoscuro.

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