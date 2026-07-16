Lista de Útiles Escolares 2026 para Primaria por Grado: ¿Qué Materiales Piden a Alumnos SEP?

Aunque las vacaciones de verano recién empiezan, se trata del momento ideal para que papás y alumnos busquen los materiales para el siguiente curso. Y en N+ te compartimos la lista de útiles escolares sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027, según el grado de tu hijo.

En días pasados la SEP dio a conocer el Calendario Oficial del ciclo escolar 2026-2027, del que se desprende la lista completa de puentes y días festivos.

Además, en una nota previa te explicamos por qué el Calendario SEP del ciclo escolar 2026-2027 contempla menos puentes y feriados que otros cursos.

Así que para que consigas las mejores ofertas en útiles escolares y materiales didácticos en tendencia, a continuación hallarás un listado por cada uno de los grados.

Lista de Útiles Escolares SEP 2026 para Primaria: Primero a Sexto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer una lista con los materiales escolares que recomienda adquirir a los alumnos, según el grado escolar que cursarán en 2026-2027.

Recordó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana se entrega a los estudiantes libros de texto gratuitos y otros materiales elaborados por el Estado Mexicano.

Aunque hay que recalcar que, si bien esta lista sirve como orientación para los papás, al iniciar el curso, los profesores pueden solicitar a los alumnos materiales específicos por cada una de las asignaturas.

Primero de Primaria.

2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pitufas de cera.

50 hojas blancas.

Segundo de Primaria.

2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, goma para cortar, sacapuntas, tijeras de punta roja y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Tercero de Primaria.

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Regla de Plástico.

Lápices de colores de madera.

50 hojas blancas.

Cuarto de Primaria.

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

1 juego de geometría,

50 hojas blancas.

Quinto de Primaria.

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras con punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Sexto de Primaria.

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar, lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

1 juego de geometría.

50 hojas blancas.

¿Cuándo regresan a clases los niños tras vacaciones de verano?

El Calendario SEP del ciclo escolar 2026-2027 establece que el 31 de agosto será el inicio de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Estas fechas aplican para estudiantes de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México.

Mientras que los profesores entrarán a las aulas una semana antes, exactamente el lunes 24 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

SARR