Detienen a Sujeto por el Presunto Feminicidio de su Pareja Sentimental en Puebla

Roberto Carlos "N" habría agredido físicamente a la víctima hasta matarla y colocado una cuerda alrededor de su cuello en la colonia 10 de Mayo.

Detenido Roberto Carlos N Feminicidio Pareja Sentimental Colonia 10 de Mayo PueblaDetienen a Presunto Feminicida en la Colonia 10 de Mayo de la Ciudad de Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Roberto Carlos 'N' arrestado por feminicidio en Puebla. La víctima, de 36 años, fue encontrada sin vida en la colonia 10 de Mayo. Descubre los detalles de la investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+