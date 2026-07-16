Detienen a Sujeto por el Presunto Feminicidio de su Pareja Sentimental en Puebla

El pasado miércoles 15 de julio de 2026 fue detenido Roberto Carlos “N” como presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el pasado 12 de julio la víctima fue hallada sin signos vitales y con huellas de violencia en un domicilio de la colonia 10 de Mayo en la capital poblana.

Detienen a Roberto Carlos “N” por feminicidio de su pareja sentimental en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aprehendió a Roberto Carlos “N”, de 43 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de 36 años en la ciudad de Puebla.

Derivado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

El 15 de julio, agentes investigadores de la Unidad Especializada en Feminicidios cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de Roberto Carlos “N”, quien quedó a disposición de la autoridad que lo requiere para continuar con el procedimiento penal.

Localizan sin vida a mujer en inmueble de la colonia 10 de Mayo en la ciudad de Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 12 de julio, elementos de la Policía Municipal acudieron a un inmueble de la colonia 10 de Mayo, en Puebla capital, donde localizaron sin vida a la víctima, quien presentaba signos de violencia.

Los familiares de la mujer fueron los primeros en llegar a la casa tras una llamada que ella les hizo, donde alertó que tenía una discusión con el hombre.

La hallaron inconsciente y con visibles evidencias de violencia, semidesnuda, golpeada y con una cuerda al cuello, por ello, solicitaron la intervención de los grupos de primera respuesta, quienes confirmaron que ya había fallecido.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ