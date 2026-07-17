Jóvenes Detenidos por Presuntamente Atacar a Balazos a Elementos de la Policía en Ciudad Obregón

Tras presuntamente atacar a balazos a elementos de la Policía Municipal durante una persecución registrada al mediodía del miércoles en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Obregón, dos sujetos fueron detenidos y uno de ellos resultó herido de bala.



Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Ocampo, entre Michoacán y Privada 17, cuando los ocupantes de un Nissan Tsuru intentaron escapar de una revisión y dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Los jóvenes fueron capturados tras impactar su vehículo contra un automóvil estacionado

El vehículo terminó impactado contra un automóvil estacionado, lo que permitió la captura de José Luis "N", de 19 años, y Luis Diego "N", de 23, este último lesionado en el hombro derecho y trasladado bajo custodia a un hospital.



Con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, los oficiales aseguraron una pistola calibre .45 abastecida con siete cartuchos útiles, alrededor de 300 envoltorios con metanfetamina, conocida como cristal, y el vehículo utilizado por los detenidos.



Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.