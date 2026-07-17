Jóvenes Detenidos por Presuntamente Atacar a Balazos a Elementos de la Policía en Ciudad Obregón

Luego de presuntamente atacar a balazos a elementos de la Policía Municipal, dos jóvenes fueron detenidos en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Obregón, Sonora.

Jóvenes Detenidos por Presuntamente Atacar a Balazos a Elementos de la Policía en Ciudad ObregónJóvenes Detenidos por Presuntamente Atacar a Balazos a Elementos de la Policía en Ciudad Obregón. Foto: Archivo N+

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Dos jóvenes detenidos tras presunto ataque a balazos contra policías en Ciudad Obregón. Se incautaron metanfetaminas y un arma. Descubre más sobre este suceso.

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