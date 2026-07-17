Fue Detenido en Tlaxcala un Sujeto Acusado por Presunto Fraude en Hidalgo

Ubaldo "N" fue arrestado en inmediaciones del municipio tlaxcalteca de Sanctórum y posteriormente entregado a las autoridades hidalguenses.

Detenido Ubaldo N en Sanctórum Tlaxcala Acusado por Fraude en HidalgoDetienen en Tlaxcala a Sujeto Acusado por Presunto Fraude en Hidalgo. Foto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Ubaldo 'N' fue detenido en Sanctórum, Tlaxcala, por presunto fraude en Hidalgo. Las autoridades lo entregaron a Hidalgo para continuar el proceso.

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