Fue Detenido en Tlaxcala un Sujeto Acusado por Presunto Fraude en Hidalgo

Este jueves 16 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Ubaldo “N” en el estado de Tlaxcala buscado por presunto fraude cometido en la entidad de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión fue cumplimentada en el municipio tlaxcalteca de Sanctórum, para posteriormente entregarlo a las autoridades hidalguenses.

Detienen a Ubaldo “N” en Sanctórum, Tlaxcala, acusado por fraude en Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJ), aprehendió a Ubaldo “N”, por ser presuntamente responsable del delito de fraude.

La detención del sujeto se realizó en el municipio tlaxcalteca de Sanctórum y el imputado fue entregado a las autoridades de Hidalgo para continuar con su proceso legal.

Aseguran un vehículo relacionado con un caso de fraude en Tlaxcala

El pasado mes de junio seis vehículos relacionados con reportes de robo vigentes y otros posibles hechos constitutivos de delito fueron recuperados y asegurados en Tlaxcala.

Tres de las unidades recuperadas en territorio tlaxcalteca fueron presuntamente robadas en los estados de Hidalgo, Veracruz y Morelos, mientras que una camioneta estaría relacionada con un presunto fraude.

Fue asegurada una camioneta Jeep Grand Cherokee color negro, relacionada con un reporte por posible fraude canalizado a través del Servicio de Emergencias 9-1-1. El vehículo quedó a disposición de la FGJE.

Con información de N+

GMAZ