Detienen en Coahuila a Hombre Acusado de Homicidio Cometido en Monterrey en 2020

Detienen en Coahuila a un hombre acusado de un homicidio cometido en Monterrey en 2020; ya fue trasladado a un penal de Nuevo León para continuar su proceso legal.

Capturan en Coahuila a Presunto Homicida Buscado por Nuevo LeónAutoriades detuvieron a presunto Homicida.Foto: FGJNL

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Tras años prófugo, detienen a Junior Elías “N” por un homicidio en Monterrey. Las fiscalías de Coahuila y Nuevo León logran su captura. Conoce los detalles.

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