Detienen en Coahuila a Hombre Acusado de Homicidio Cometido en Monterrey en 2020

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, logró la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio registrado en enero de 2020 en el municipio de Monterrey. El detenido fue identificado como Junior Elías “N”, de 35 años de edad, quien fue localizado en el estado de Coahuila y posteriormente trasladado a Nuevo León para ser internado en un Centro de Reinserción Social, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso.

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La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada como parte de las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Homicidios mantiene abiertas por este crimen. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos que se le atribuyen ocurrieron en enero de 2020 en la colonia Ampliación Municipal, en Monterrey.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron documentar la presunta participación del ahora detenido en la muerte violenta de un hombre. Según la indagatoria, Junior Elías “N” presuntamente portaba un arma de fuego larga y actuaba en compañía de otra persona cuando, presuntamente, disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Permanecerá internado mientras avanza el proceso

Tras su captura en Coahuila, el hombre fue entregado a las autoridades de Nuevo León para continuar con el proceso judicial correspondiente. Actualmente permanece internado en un Centro de Reinserción Social del estado, donde enfrentará las acusaciones formuladas en su contra mientras un juez determina su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y será durante el desarrollo del proceso cuando se presenten las pruebas correspondientes ante la autoridad judicial. Aunque el homicidio ocurrió hace más de seis años, la orden de aprehensión finalmente pudo ser ejecutada gracias al trabajo coordinado entre las fiscalías de Nuevo León y Coahuila.

Además, las autoridades indicaron que la carpeta de investigación podría ampliarse conforme avancen las diligencias, con el propósito de establecer si el detenido pudiera estar relacionado con otros hechos delictivos o conocer dónde permaneció durante el tiempo que estuvo fuera del alcance de la justicia. Será el juez competente quien determine la responsabilidad legal de Junior Elías “N”, mientras la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones correspondientes.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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