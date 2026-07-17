Dictan Orden de Aprehensión Contra Hombre por Presunto Feminicidio en Apodaca, NL

La Fiscalía de Nuevo León detuvo a un hombre por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer ocurrido en Apodaca; ya fue internado en un penal estatal.

Detienen a Hombre por Presunto Feminicidio en ApodacaFiscalía Ejecuta Orden de Aprehensión por Feminicidio en Apodaca. Foto: FGR

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Orden de aprehensión contra Cervando 'N' por presunto feminicidio en Apodaca. La Fiscalía de Nuevo León investiga el caso que ha conmocionado a la comunidad. Más detalles del proceso judicial en curso.

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