Dictan Orden de Aprehensión Contra Hombre por Presunto Feminicidio en Apodaca, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Cervando “N”, de 32 años de edad, quien es investigado por el delito de feminicidio en perjuicio de una mujer identificada como Mónica, también de 32 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ejecutan Orden de Aprehensión a Servando 'N' por Presunto Feminicidio de Mónica en Apodaca

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de Julio en un domicilio ubicado en la colonia Arbolada, en el municipio de Apodaca. Tras integrar la carpeta de investigación y reunir diversos elementos de prueba, la Fiscalía Especializada en Feminicidios obtuvo el mandamiento judicial para proceder legalmente contra el presunto responsable. El detenido ya fue puesto a disposición de un juez de control, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.

Las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios establecen que el ahora detenido presuntamente aprovechó la relación de confianza que mantenía con la víctima para cometer la agresión.

De acuerdo con los dictámenes periciales y las pruebas recabadas por los investigadores, la mujer fue víctima de actos de violencia de género que le ocasionaron diversas lesiones. Las autoridades señalaron que, presuntamente, el agresor asfixió a Mónica hasta provocarle la muerte, motivo por el cual el caso fue clasificado e investigado como feminicidio.

La Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación con el objetivo de fortalecer las pruebas que serán presentadas durante el proceso judicial.

Permanece internado en un penal estatal

Luego de cumplimentarse la orden de aprehensión, Cervando “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Además del delito de feminicidio, las autoridades informaron que el hombre también es investigado por otros posibles delitos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles debido a que las indagatorias continúan en curso.

Será un juez de control quien determine su situación jurídica con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El feminicidio de Mónica ha causado consternación entre la comunidad de Nuevo León debido a la violencia con la que ocurrieron los hechos.

Las autoridades informaron que la investigación sigue abierta y que será en los próximos días cuando puedan darse a conocer más avances sobre el caso, conforme lo permitan las diligencias ministeriales.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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