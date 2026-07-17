Hombres Privados de la Libertad Escapan; Piden Ayuda en Comandancia de Policía en Cd. Juárez

Dos hombres escaparon de sus captores tras desarmarlos y llegar a la estación del Distrito Sur de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, donde solicitaron auxilio.

Dos hombres lograron escapar de un presunto secuestro y solicitaron auxilio.Las autoridades no han informado si hay personas detenidas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos hombres logran escapar de sus captores y buscan auxilio en la policía de Cd. Juárez. La Fiscalía ya investiga el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+