Hombres Privados de la Libertad Escapan; Piden Ayuda en Comandancia de Policía en Cd. Juárez

Dos hombres privados de su libertad lograron escapar y solicitaron auxilio en la estación del Distrito Sur de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de desarmar a quienes presuntamente los mantenían cautivos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las víctimas consiguieron arrebatar las armas a sus presuntos captores y apoderarse de una camioneta, en la que emprendieron la huida con dirección a la comandancia policial.

Al llegar a la calle Del Cedro, a escasos metros de ingresar a la estación Babícora, fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal, quienes atendieron su reporte y resguardaron a los afectados mientras se activaban los protocolos correspondientes.

Las víctimas narraron a los agentes lo ocurrido y solicitaron apoyo, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones.

Fiscalía inició las investigaciones del caso

Tras el reporte, la zona fue acordonada para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de evidencias y las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas detenidas ni han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la presunta privación de la libertad.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer el desarrollo de los hechos.