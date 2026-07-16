Aseguran Más de 32 Mil Litros de Gasolina Presuntamente Ilícita en Chihuahua

Autoridades aseguraron más de 32 mil litros de gasolina de presunta procedencia ilícita en el municipio de Chihuahua. El conductor contaba con una orden de aprehensión vigente en Baja California.

El conductor tenía orden de aprehensión vigente.El conductor tenía orden de aprehensión vigente. Foto: SSPE

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Más de 32 mil litros de gasolina de origen ilícito asegurados en Chihuahua. Conductor con orden de arresto detenido. Descubre cómo se llevó a cabo este operativo.

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