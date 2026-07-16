Aseguran Más de 32 Mil Litros de Gasolina Presuntamente Ilícita en Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron más de 32 mil litros de gasolina de presunta procedencia ilícita durante un operativo realizado en el municipio de Chihuahua.

Como resultado de la intervención, fue detenido un hombre identificado como Óscar "N", de 32 años de edad, quien además contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades del estado de Baja California.

De acuerdo con la SSPE, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada del 15 de julio sobre el tramo carretero comprendido entre el Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre, donde elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial realizaban recorridos de vigilancia en conjunto con personal del Ejército Mexicano.

Según lo que informó la autoridad, durante las labores de patrullaje, los agentes detectaron un tractocamión que circulaba sin luces, por lo que le marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Al revisar la documentación, el conductor no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo que transportaba y los agentes detectaron que el tanque cisterna no contaba con los sellos de seguridad requeridos.

Tractocamión y autotanque tenían reporte de robo

Tras consultar la información en la Plataforma Centinela, las autoridades confirmaron que tanto el tractocamión como el autotanque contaban con reporte de robo.

Asimismo, verificaron que el conductor tenía una orden de aprehensión vigente en Baja California, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Como parte de las diligencias, personal especializado de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó el análisis químico del combustible, confirmando que se trataba de gasolina Magna, con un volumen total de 32 mil 296 litros.

El hidrocarburo fue extraído y quedó bajo resguardo de personal técnico de Pemex, mientras que el tractocamión y el autotanque fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.