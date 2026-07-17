Homicidios

Hallan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Predio de Reynosa, Tamaulipas

En un predio de la zona Centro de Reynosa, se registró movilización policiaca. Fue encontrado el cuerpo de un hombre.

Movilización policiaca por hallazgo de hombre sin vida en predio. Foto: N+Movilización policiaca por hallazgo de hombre sin vida en predio. Foto: N+

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Un llamado anónimo desata movilización en Reynosa: encuentran a un hombre sin vida con huellas de violencia. Las autoridades ya investigan. Infórmate aquí.

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