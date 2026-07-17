Hallan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Predio de Reynosa, Tamaulipas

Una llamada anónima a las corporaciones de seguridad pública, ocasionó una movilización policiaca en un predio ubicado sobre la calle JB Chapa en el centro de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Al llegar, las autoridades se percataron de la presencia de un hombre sin vida quien presentaba huellas de violencia por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte e indagar más sobre este caso de violencia, ocurrido en plena zona centro de ese municipio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Enfrentamiento Armado Deja una Persona Muerta en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La Vocería de seguridad de Tamaulipas informó sobre lo ocurrido

Derivado del hallazgo, autoridades informaron que fue atendido el reporte de la persona sin vida en la calle J. B. Chapa, a la altura de la Zona Centro de Reynosa. Además, indicaron que en el lugar se mantuvo presencia de corporaciones de seguridad para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Un Muerto y Cuatro Detenidos es el saldo de un enfrentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas

En la colonia Emiliano Zapata de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, se registró una situación de riesgo donde se desató un enfrentamiento armado, que movilizó a corporaciones de seguridad. De acuerdo con los datos, las autoridades reportaron que el saldo del enfrentamiento fue de una persona fallecida y cuatro detenidos, presuntamente relacionadas con los hechos.

Además del saldo de personas, se aseguraron varias armas largas. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de los involucrados. La zona donde ocurrieron los hechos fue acordonada por personal de las distintas corporaciones para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de indicios.