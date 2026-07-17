Ataque Armado en Vivienda de Coatzacoalcos Deja Una Pareja sin Vida y un Herido de Gravedad

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró la tarde de este jueves 16 de julio en el sur de la entidad veracruzana debido a que fue reportado un hecho de violencia en el que dos personas habrían perdido la vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, una pareja habría perdido la vida luego de ser víctimas de un ataque armado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; asimismo, se informó que una persona más resultó con lesiones de gravedad.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves al interior de una vivienda localizada sobre la calle Leona Vicario de la colonia Héroes de Nacozari cuando, según lo informado, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio y abrió fuego en repetidas ocasiones en contra de las víctimas que se encontraban al interior del inmueble.

Tras registrarse la agresión, paramédicos arribaron al domicilio para valorar el estado de las víctimas; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales, por lo que el hombre y la mujer perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Por su parte, la persona de sexo masculino que terminó con heridas de gravedad recibió atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de emergencias, quienes posteriormente gestionaron su traslado de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías.

Asimismo, se dio a conocer que peritos, así como agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el acordonamiento del lugar y llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mientras tanto, se dio a conocer por parte de las autoridades que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho de violencia registrado en la colonia Héroes de Nacozari del municipio de Coatzacoalcos.