Homicidios

Ataque Armado en Vivienda de Coatzacoalcos Deja Una Pareja sin Vida y un Herido de Gravedad

Una pareja fue privada de la vida durante un ataque armado registrado en una vivienda de Coatzacoalcos. Otra persona terminó con heridas de gravedad.

Se registró un ataque armado en Coatzacoalcos. Foto: N+Se registró un ataque armado en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Impactante ataque armado en Coatzacoalcos deja una pareja sin vida y un herido grave. Las autoridades investigan el móvil del crimen en la colonia Héroes de Nacozari.

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