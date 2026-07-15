Detienen a Ocho Personas por Presunto Robo de Ganado en Cardel, Veracruz

Al menos ocho personas fueron detenidas tras un cateo realizado en la ciudad de Cardel. Se les señala por presunto robo de ganado.

Detienen a Ocho Personas por Presunto Robo de Ganado en Cardel, VeracruzFoto: FGE

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En Cardel, Veracruz, 8 personas fueron arrestadas en flagrancia por presunto robo de ganado. La investigación sigue en curso. Conoce los detalles.

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