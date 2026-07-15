Detienen a Ocho Personas por Presunto Robo de Ganado en Cardel, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 15 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que, a través de la Fiscalía Regional de Veracruz, se llevó a cabo un operativo de cateo debidamente autorizado por el órgano judicial en un inmueble de la ciudad de Cardel, donde se detuvo a ocho personas.

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De acuerdo con lo informado por la dependencia, la diligencia fue llevada a cabo por la trilogía investigadora conformada por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Asimismo, se dio a conocer que en dichas labores también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con la finalidad de localizar ganado robado, sin arete o sin registro alguno.

Durante el operativo, el cual se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Vicente López de la ciudad de Cardel, perteneciente al municipio de La Antigua, se registró la detención de al menos ocho personas relacionadas con estos hechos.

Los detenidos fueron encontrados en flagrancia durante el operativo realizado en La Antigua, Veracruz

Las detenciones se realizaron contra Asbal Ibahim "N", María del Carmen "N", Francisco Antonio "N", Brayan Saúl "N", Ricardo Javier "N", Jesús "N", Giovanni Aarón "N" y Julio César "N", quienes, según la información emitida por las autoridades, fueron encontrados en flagrancia.

En este sentido, se informó que, derivado de estos hechos, se realizó el aseguramiento de diversos indicios, tales como neveras y un cuarto refrigerador, así como aretes de color amarillo, los cuales contaban con distintas numeraciones.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que las investigaciones continúan su curso como parte de la carpeta iniciada con el fin de determinar las responsabilidades legales que correspondan y de esta manera esclarecer el origen de los indicios asegurados.